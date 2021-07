Xirivella bonifica la implantació d’instal·lacions solars

Connect on Linked in

S’aplicaran descomptes en l’Impost de Béns immobles, en l’Impost d’activitats Econòmiques i en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

L’Ajuntament de Xirivella ha acordat la bonificació de la instal·lació de sistemes d’energia fotovoltaica per a autoconsum en la localitat. Per a incentivar la implantació d’aquesta mena d’energia neta i sostenible, el consistori aplicarà importants descomptes en l’Impost de Béns immobles (IBI), en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i en Impost d’activitats Econòmiques (IAE). “El futur de la nostra societat passa per ser capaces de transformar les ciutats en llocs sostenibles, eficients i respectuosos amb el medi ambient. Per a això és important que la ciutadania s’implique. Sabem que cada vegada hi ha més conscienciació social i per això són importants aquestes bonificacions, per a acompanyar a aquelles persones que s’impliquen. Volem facilitar aqueixa transició tan fonamental”, assegura Michel Montaner, alcalde de Xirivella.



La bonificació arribarà fins al 95% per cent per a la instal·lació dels sistemes tèrmics en el cas del ICIO. Pel que respecta a l’IBI, on ja existia un descompte del 10% durant 5 anys, es doblega el percentatge i la duració d’aquest. És a dir, els veïns i veïnes que instal·len un sistema d’aprofitament d’energia solar obtindran una bonificació del 20% en l’IBI durant 10 anys. Finalment, en l’IAE la reducció serà del 50% durant cinc anys.



Aquestes mesures s’engloben dins de Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PAUS), subscrit per l’Ajuntament de Xirivella, per a reduir la petjada de carboni a la ciutat. El PAUS té dos àmbits d’actuació, d’una banda incentivar la implantació de mesures per a rebaixar l’impacte mediambiental per part de la població, i d’altra banda, el compromís de l’Administració per a reduir les seues pròpies emissions. Referent a això, la regidoria d’Infraestructures està treballant des de fa anys per a disminuir la petjada de carboni de l’Ajuntament amb resultats positius. En l’últim mesurament, realitzada en 2019, el consistori va baixar en un 55% la petjada de carboni en els seus edificis, instal·lacions i vehicles municipals respecte a l’any anterior.