Xirivella concita 1500 xiquets i xiquetes entorn de la Bústia dels Desitjos

L’alumnat d’Infantil i Primària celebra l’arribada del Nadal desitjant “pau, amor i felicitat”

Prop de 1.500 xiquets i xiquetes han eixit al carrer a Xirivella per a desfilar enfront de la Bústia dels Desitjos instal·lat en la Plaça de l’Ajuntament. Un a un, han anat depositant les seues cartes en les quals havien posat negre sobre blanc els seus millors desitjos per a aquestes festes. “Que no li falte treball ni salut a la meua família”,”Que hi haja amor per a tots i totes”, “Que el govern fique en la presó als quals abandonen els seus gossos”, “Que els xiquets pobres també siguen feliços.”

Peticions variades per a expressar, cadascú a la seua manera, les receptes d’un món millor. En tot just una hora havien complit la seua missió, generant en diversos moments cues de més de 100 metres sobre l’esplanada consistorial. La Policia Local i Protecció Civil han desplegat diversos efectius per a garantir la seguretat i el trànsit. En la Bústia dels Desitjos els donaven la benvinguda i els animaven a depositar les seues peticions els regidors d’Educació, Medi Ambient i Recursos Humans.

I després de l’ofrena postal, els escolars s’han dirigit a la pròxima Plaza Gerardo Garcés, on se’ls ha rebut amb una gegantesca xocolatada col·lectiva i un concert a càrrec dels Pop’s Corn. “El Nadal té alguna cosa que no es pot explicar, alguna cosa que encén l’ànim de les xiquetes i els xiquets”, declara Encarna Martí, regidora d’Educació. “Però més enllà d’aqueix entusiasme col·lectiu, estan els missatges que són capaços de pensar amb els seus xicotets caparrons i que als adults ens fan somiar que el món serà millor el dia de demà”, conclou Martí.