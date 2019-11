Xirivella consciència a l’alumnat d’ESO contra el masclisme

Connect on Linked in

Tres tallers impartits en el Centre Jove expliquen com identificar actituds i llenguatges contraris a la Igualtat

Amb l’eslògan “Xirivella actua contra el masclisme, i la teua?”, l’Ajuntament de Xirivella ha posat en marxa una sèrie d’activitats programades pel Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència de Gènere, que se celebra el pròxim 25 de novembre. Dins d’aquesta campanya, entre hui i matí, tot l’alumnat de 2n d’ESO de Xirivella passarà pels tres tallers que s’estan impartint en el Centre Jove amb la finalitat d’identificar actituds i llenguatges contraris a la igualtat.



La primera d’aquestes accions és el taller al voltant de l’exposició “No em toques el WhatsApp”, una mostra enfocada a la identificació de comportaments sexistes promoguda per l’IVAJ. El taller ensenya l’alumnat a detectar els estereotips de gènere i les actituds masclistes de control i sotmetiment de la voluntat de les dones a través del WhatsApp.



La segona de les activitats, el Taller Multimèdia, proporciona a les i els estudiants eines per a identificar el sexisme en Internet i el masclisme inherent a les cerques de Google. Per exemple, l’alumnat pot comprovar com, davant un mateix criteri de cerca, Google reacciona de manera diferent si li demanes informació sobre el gènere masculí o el femení. Així mateix, en aquest taller s’ensenya l’alumnat a reconéixer el llenguatge masclista present en les xarxes socials i en els mitjans de comunicació, i a identificar un titular, un tuit o una publicació en Facebook o Instagram contraris als criteris d’igualtat.

Un exemple del material analitzat seria aquest titular, publicat temps arrere per un mitjà de comunicació: «Messi, Higuain i una dona, candidats al millor gol de l’any a Europa»



Finalment, en el Taller Musical, l’alumnat aprén a reconéixer el llenguatge masclista ocult en la música que consumen joves i adolescents, així com el llenguatge que incita a la violència o el sotmetiment de la dona en l’àmbit de la parella o les relacions d’amistat.



Els tres tallers de sensibilització, així com la resta d’activitats de la campanya, estan impulsats pel consistori i la Casa de la Dóna i elaborats en col·laboració amb les associacions de la Comissió d’Igualtat, diferents serveis municipals i comptant sempre amb la participació dels centres educatius del municipi.



Durant aquesta setmana hi ha programades altres iniciatives amb motiu del Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència de Gènere, com per exemple la campanya de conscienciació ciutadana contra el masclisme, que ha omplit els carrers de Xirivella de cartells per la igualtat.



Dijous que ve, 21 de novembre, a les 19 hores, Xirivella acull una manifestació contra la violència cap a les dones, amb eixida en la plaça d’Espanya i recorregut fins a la plaça de la Concòrdia.



Els actes centrals de la campanya estan programats per al dilluns, 25 de novembre, Dia Internacional per l’Eliminació de les Violències contra les Dones. La jornada s’iniciarà a primera hora del matí amb una concentració a l’entrada de cada centre educatiu del municipi. A més, de 10 a 12,30 hores, es durà a terme “La plaça de la Igualtat”, amb activitats diverses a la porta de l’Ajuntament, un projecte a càrrec de la Casa de la Dóna, el Centre Jove i les Biblioteques Públiques.