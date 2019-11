Xirivella dóna la benvinguda a 10 treballadores i treballadors del programa EMPUJU

Connect on Linked in

Desenvoluparan diferents funcions durant un any al consistori de la localitat

L’Ajuntament de Xirivella ha donat la benvinguda hui als 10 empleats i empleades del programa EMPUJU, que promou l’ocupació juvenil per entitats locals, dins del marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (LABORA). A l’acte, que ha tingut lloc aquest matí, hi han assistit el regidor de Contractació de l’Ajuntament de Xirivella i el tècnic de l’Agència de Desenvolupament Local, acompanyats per l’alcalde de la localitat, Michel Montaner, que els ha dirigit unes paraules de suport: “Es tracta d’una ocupació de veritat i haureu de treballar cada dia amb ganes perquè un ajuntament brinda grans oportunitats laborals si es treballa amb bona disposició”. A més, Montaner els ha recordat que el programa EMPUJU permet conéixer el funcionament de l’administració local “i vos pot servir de trampolí per a les vostres carreres professionals”.

Les treballadores i treballadors, menors de 30 anys, desenvoluparan la seua tasca durant un període d’un any en diferents departaments del consistori i amb els següents perfils (d’acord amb la seua titulació i formació): tres peons d’obra, un peó electricista, un tècnic de protecció mediambiental, una llicenciada en Dret, un informàtic, un dissenyador gràfic, una pedagoga i una monitora de temps lliure per al Centre Jove.

L’Ajuntament de Xirivella ja va comptar l’any passat amb personal del programa EMPUJUs i l’experiència va ser satisfactòria per a ambdues parts. Enguany, les expectatives són també molt positives. “M’interessa l’experiència que adquiriré a l’Ajuntament per poder accedir al mercat laboral, aquesta és una oportunitat que m’obri moltes portes”, ha declarat un d’aquests joves. “El programa EMPUJU em donarà coneixements sobre el funcionament de l’administració pública i em valdrà per a preparar noves convocatòries”, ha coincidit un dels seus companys.