Xirivella endureix les restriccions contra la pandèmia

Es tanquen les instal·lacions esportives, les sales de lectura, el Centre Jove i la Casa de Cultura, i se suspén el mercat ambulant dominical

L’Ajuntament de Xirivella fa un pas més en la lluita contra la propagació del virus. A partir d’aquesta mitjanit i fins a l’1 de febrer es tanquen totes les instal·lacions esportives municipals, tant per a la pràctica esportiva grupal com individual. Les tres sales de lectura públiques queden també clausurades, habilitant-se únicament l’opció de préstec de llibres. Quant a la Casa de Cultura i el Centre Jove, se suspén tota activitat presencial, incloent cursos formatius, presentacions, exposicions o accions lúdiques. Les diferents àrees implicades estudien la reconversió a modalitat telemàtica del major nombre possible d’activitats. El Comité d’Emergència Sanitària municipal, reunit d’urgència aquest matí, ha acordat també la suspensió temporal del mercat ambulant ambulant que cada diumenge es dona cita en l’Avinguda de la Constitució. De moment, es manté el mercat ambulant dels dijous reforçant-se les mesures de seguretat. Finalment, se suspén qualsevol activitat associativa o de participació ciutadana en locals i espais de titularitat municipal.

L’atenció al públic telefònica, telemàtica o mitjançant cita prèvia continuarà funcionant com fins ara per considerar-se un servei essencial a la ciutadania. “Afrontem un moment excepcionalment crític en el qual hem de reduir les interaccions socials a la seua mínima expressió, garantint la continuïtat de l’activitat econòmica però limitant aquelles altres activitats que no resulten essencials”, ha anunciat l’alcalde Michel Montaner. Les mesures s’acompanyen de nous missatges de megafonia mòbil en torns de matí i vesprada per a “mantindre viva la consciència de la ciutadania respecte al perill creixent de contagi”, refereix Montaner. El decret d’Alcaldia recomana a la població “que la vida social es limite a l’imprescindible, evitant eixir dels grups bambolla ja siga en l’àmbit laboral, escolar o familiar”. Les noves restriccions se sumen a les ja vigents des del passat 4 de novembre: tancament de zones infantils de joc i calistenia, Teatre-Auditori, piscina coberta, sales de musculació i fitness, i suspensió de les activitats per a majors.