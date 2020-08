Xirivella es prepara per a un escenari de major control social enfront del virus

Connect on Linked in

L’alcalde Michel Montaner analitza amb els comandaments policials les noves mesures acordades entre les autonomies i el Ministeri de Sanitat

Aquesta vegada no hi haurà una transició progressiva o uns dies de pedagogia. La proliferació de brots vírics per tot el territori nacional obliga a implementar i fer complir amb caràcter immediat les noves mesures contra la pandèmia acordades el divendres en el Consell Interterritorial de Salut. L’alcalde de Xirivella, Michel Montaner, ha reunit d’urgència als comandaments de les policies local i nacional per a analitzar l’abast social d’aqueixes mesures i garantir el compliment des de la seua mateixa entrada en vigor. “La lluita contra el virus s’ha convertit en una guerra que ens implica a totes i tots sense excepció, i hem de donar una resposta tan contundent com ens permeta la normativa vigent”, ha exposat Montaner.

Les noves mesures acordades per unanimitat entre el Ministeri i les conselleries territorials de Sanitat aboquen al tancament de l’oci nocturn, limiten horaris i aforaments en locals d’hostaleria i imposen la prohibició de fumar en la via pública i espais a l’aire lliure si no es garanteix la distància interpersonal. Són normes que exigiran un major control policial i una major conscienciació per part de la ciutadania. Víctor Martínez, comissari de la Policia Local, i els inspectors cap Fernando Jiménez i José Vázquez, comandaments de la comissaria de Policia Nacional de Xirivella, han exposat la seua intenció de “fer efectiu el compliment de la nova normativa des del primer moment” i el seu ànim de col·laboració per a “optimitzar” el desplegament d’efectius en el municipi.

Una vegada que la Generalitat trasllade a l’àmbit normatiu les noves mesures, la Policia Local i l’Ajuntament informaran els negocis d’hostaleria, mitjançant els canals habituals de difusió, de la literalitat d’aquestes. A partir d’aqueix moment no hi haurà excuses per a exigir un compliment efectiu i rigorós del nou marc legal. D’altra banda i davant la proximitat de les festes majors del municipi, el regidor de Seguretat, Vicent Sandoval, recorda que “els festejos estan suspesos des de fa mesos” i avança que “no s’autoritzaran ocupacions de via pública en cap concepte”, fins i tot en dies tan assenyalats com la tradicional Nit de les Figues.