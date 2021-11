Xirivella estrena per fi la nova Escoleta Infantil “Cati Alonso”

Connect on Linked in

Des de la setmana passada s’ha començat amb el procés d’acolliment de l’alumnat en el qual cada dia es rep a un grup reduït d’ells. A partir del pròxim dilluns es començarà amb el seu horari habitual

En l’actualitat s’han cobert les 16 places oferides de 0 a 1 any i les 26 que hi havia disponibles per a 1 any. Pel que respecta a dos anys, hi ha 22 alumnes de les 40 places disponibles, encara que la previsió per les sol·licituds és que augmente en les pròximes dates

La Escoleta té una capacitat màxima de 82 alumnes i compta amb huit educadores i dues mestres i uLa Escoleta Infantil *Mestra *Cati Alonso ha obert les seues portes a Xirivella amb 64 xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys

nes instal·lacions amb sis aules, tres lavabos dobles integrats a les aules, una sala multiús, una zona de recepció, un pati interior, zona enjardinada i una zona per al personal, entre altres espais, amb al voltant de 600 m² de superfície útil