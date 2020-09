Xirivella estrena un ambiciós projecte de participació juvenil centrat en les TIC

Connect on Linked in

“Baixar al fang de la joventut, comprendre el seu món, parlar el seu mateix idioma, penetrar en el seu univers digital”. Qualsevol d’aquestes expressions, proferides en la sessió inaugural per l’alcalde Michel Montaner, defineix el sentit del programa ‘PARTICIPACCIÓ’, la iniciativa estrela per a aquesta tardor de l’equip tècnic de Joventut de Xirivella. La hiperconectividad i les noves eines creatives concentrades en una pantalla de set polzades han fet emergir un nou ordre social en el qual la joventut marca la pauta i porta la davantera. En canvi, les Administracions i el teixit associatiu local manegen els recursos econòmics per a implementar els espais participatius dirigits específicament al públic juvenil. Moltes vegades totes dues potencialitats es divorcien, de manera que no és estrany veure actes dirigits a joves en els quals la participació és escassa o nul·la. ‘PARTICIPACCIÓ’ pretén conciliar tots dos mons: conéixer el terreny de la joventut per a finançar polítiques i iniciatives veritablement útils.

“La bretxa digital no ha de convertir-se en una bretxa generacional; o comprenem el seu context o el que fem no valdrà de res”, ha assegurat Michel Montaner durant la jornada inaugural. El fòrum formatiu, en el qual participa personal tècnic de tot l’Àrea de Benestar Social i associacions locals, consta de cinc sessions-taller en les quals hi haurà un transvasament constant d’informació amb el grup de corresponsals del programa Alumnat Actiu, que durant la pandèmia fa un treball de vertebració i cohesió de la joventut en diversos municipis de l’Horta Sud.

Sobre la taula, l’ús de les eines 2.0 i la millora del posicionament digital dels serveis municipals i l’oferta associativa. Un repte immens, acrescut per les limitacions que imposa l’emergència sanitària. Després de la jornada inaugural de hui, enfocada a la formació, es treballarà la identitat de l’individu jove, els reptes en equip, el pensament crític i les motivacions personals. Tot això fins al mes de desembre i incloent una Social Fuita Room en la sala d’actes del Centre Jove. Serà al llarg del 2021 quan es desenvolupen les fases relacionades amb les habilitats adquirides i la posada en marxa d’accions concretes dirigides a la joventut de Xirivella.