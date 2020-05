Xirivella estudiarà cas per cas les ampliacions de les terrasses després de suprimir taxes en 2020

Les terrasses en via pública dels bars, restaurants, cafeteries i gelateries de Xirivella podran incrementar la superfície ocupada per a compensar les limitacions d’aforament que imposa la Fase 1 de la desescalada. L’Ajuntament estudiarà les peticions case per cas i les autoritzarà si no hi ha un informe en contra de la Policia Local o de l’Àrea d’Urbanisme. L’ampliació serà totalment gratuïta, ja que el Ple municipal va aprovar recentment l’exempció de les taxes per ocupació de via pública a partir de la implantació de l’estat d’alarma.

La Fase 1 del Pla de Transició cap a la Nova Normalitat, en el qual el Govern d’Espanya regula les activitats en els diferents estadis de la desescalada, permet la reobertura de terrasses amb un aforament màxim del 50% i respectant la distància de seguretat entre taules. Ampliant, sempre que siga possible, la superfície assignada a cada terrassa, els establiments podran donar servei a un major nombre de clients, compensant així les limitacions d’aforament per metre quadrat i l’obligació de mantindre tancats els menjadors interiors i les barres.

Com a norma general, l’Ajuntament de Xirivella permetrà la instal·lació en via pública del 50% de les taules i cadires autoritzades durant el període de màxima ocupació l’any 2019, o en el 2020 si en aquest any l’autorització haguera sigut superior. És a dir, si enguany o el passat se li van autoritzar un local 10 taules, durant la Fase 1 de la desescalada podrà instal·lar 5 taules. Si l’autorització presa com a referència és imparella, s’arredonirà la meitat cap amunt: per exemple, si hi havia 7 taules, es podran muntar 4.

A partir d’ací, cada propietari podrà decidir si sol·licita o no l’ampliació. S’haurà de presentar un escrit en el registre d’entrada de l’Ajuntament i esperar que la Policia Local i Urbanisme informen favorablement. Les autoritzacions, que tindran una tramitació el més ràpida possible, estaran condicionades al fet que no s’obstruïsca la circulació, no es limiten els accessos privats, o no s’impedisca el trànsit segur de vianants. Per a afavorir la volta de l’hostaleria, l’Ajuntament ha demanat en el seu web i perfils socials que els conductors retiren els vehicles de les zones habilitades i identificades com a terrasses.

“La possibilitat d’ampliar les terrasses, juntament amb l’exempció de taxes per a tot el que queda d’any, facilita el retorn de l’hostaleria, un dels sectors més castigats durant l’estat d’alarma”, comenta Vicent Sandoval, regidor de Seguretat Ciutadana. “Cal recordar a més que els bars i restaurants tornen a l’activitat en unes condicions duríssimes: limitacions d’aforament, inèdites exigències d’higiene i, sobretot, molta incertesa i prudència entre la seua clientela potencial”, conclou Sandoval.