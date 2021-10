Xirivella exigeix una passarel·la com la que connecta els barris de la Torre i Sant Marcelino

Connect on Linked in

El ple municipal aprova una moció en la qual reclama la construcció d’un carril bici que unisca la localitat amb València

Xirivella exigeix a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat la construcció d’una via alternativa com la que s’està realitzant per a unir el barri de la Torre amb el de Sant Marcelino, tal com recull el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Xirivella. El ple municipal va acordar aquest dijous per unanimitat una moció presentada conjuntament per PODEM i PSOE en la qual també es demana al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana que execute un carril bici segregat en el pont de l’Avinguda del Cid per a facilitar el trànsit ciclopeatonal.

“Les coses cal dir-les amb claredat: Xirivella necessita un carril bici en condicions que la connecte amb València. La nostra mobilitat, tal com ha admés la Generalitat, és millorable, i no em referisc únicament al trànsit ciclopeatonal. La ferida històrica que ens va suposar el Pla Sud i el nou llit del Túria només es curarà amb l’arribada del metro”, argumenta Michel Montaner, alcalde de la localitat. Karin Jansen, regidora de mobilitat, recorda que “més de 50 anys després de la construcció del Pla Sud els nostres municipis continuen tenint com a única via d’accés a València el pont de l’A3, restringit ara a ús exclusiu de vianants, i l’Avinguda del Cid, on després d’anys de promeses incomplides seguim sense un carril bici segregat del trànsit motoritzat”.

L’acord del plenari també reclama a l’Ajuntament de València que execute el tram de carril bici que uneix Xirivella amb l’Hospital General per l’Avinguda del Cid i que el Ministeri de Transports i Mobilitat proporcione il·luminació apropiada tant en el pont com en la passarel·la per a la visibilitat dels vianants i que mantinga en condicions el paviment que comença a deteriorar-se, a més d’habilitar el pas de vehicles de mobilitat personal en general, actualment restringit, mitjançant la senyalització adequada.

Aquest carril bici, a més de Xirivella, connectaria també als veïns i veïnes d’Alaquàs i Aldaia, en total més de 100.000 habitants que hui dia manquen d’una alternativa eficaç i segura per a arribar a València amb bicicleta o patinet.