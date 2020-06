Xirivella ha autoritzat el 100% de les ampliacions de terrasses sol·licitades

Connect on Linked in

Les tramitacions s’ha realitzat en un temps rècord per a afavorir la reactivació hostalera en el municipi

(Xirivella, 02/06/20) L’Ajuntament de Xirivella ha autoritzat fins al dia de hui la totalitat de les ampliacions de terrasses sol·licitades pels locals d’hostaleria. I les tramitacions s’han fet en un temps rècord: demorant només uns dies quan el termini habitual és superior al mes. Els 33 locals que, amb motiu de la represa de l’activitat hostalera contemplada en la Fase 1, van sol·licitar l’ampliació de les seues terrasses per a pal·liar les limitacions d’aforament imposades pel Ministeri de Sanitat, han obtingut resposta positiva i tenen ja senyalitzats els nous límits d’ocupació.

A més de les 33 ampliacions de terrasses resoltes, hi ha altres 15 en curs sol·licitades amb posterioritat, i s’han autoritzat altres 5 en locals que no solien muntar terrassa en situació de normalitat. En total, la Policia Municipal ha fixat 83 perímetres d’ocupació de via pública per a taules i cadires en tot just tres setmanes, garantint sempre el trànsit de vehicles o vianants i els accessos privats. En tots els casos, s’ha pres com a referència l’aforament màxim gaudit pels locals durant el període de màxima ocupació de l’any anterior.

Vicent Sandoval, regidor de Seguretat i Infraestructures, ressalta “l’enorme i àgil labor” realitzada per la Policia i la “positiva col·laboració” del sector hostaler en la implantació de les mesures de seguretat. “En prendre com a referència l’aforament màxim de l’any 2019, s’ha garantit que els locals d’hostaleria no perden capacitat de negoci en un moment de dificultat com l’actual”, destaca l’edil. La facilitat d’ampliació de les terrasses se suma a l’eliminació de la Taxa per ocupació de via pública aprovada en el Ple Municipal, que comporta una injecció directa de 48.000 euros al sector hostaler local.