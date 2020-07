Xirivella homenatja públicament les víctimes de la COVID19 i reconeix les accions solidàries

Print This Post

L’Ajuntament de Xirivella ha homenatjat aquest dijous en un acte públic a les víctimes de la COVID19. Ha sigut un esdeveniment auster i senzill, amb assistència d’unes 90 persones amb butaca preasignada. L’acte, organitzat sobre l’esplanada consistorial a última hora del dia, va servir també per a reconéixer les accions solidàries realitzades durant el confinament i significar el paper dels col·lectius que van treballar en primera línia de foc durant els moments més durs de l’emergència sanitària. El minut de silenci i l’actuació d’un trio de violins i contrabaix del Cercle Instructiu Musical van afegir emoció i solemnitat a la trobada.

“Sabem que això no ha acabat encara”, va referir l’alcalde Michel Montaner en un breu discurs, “però no volem que el temps desdibuixe i condemne a l’oblit el que s’ha fet fins ara”. L’edil es referia a les desenes de gestos solidaris detectats a Xirivella durant la pandèmia: donacions directes a l’Ajuntament, iniciatives veïnals, col·laboracions privades amb ONGs o actituds personals meritòries. “Heu fet coses que quedaran per sempre en la memòria col·lectiva”, els va dir Montaner abans d’entregar-los la insígnia municipal.

El reconeixement es va fer extensiu també al personal sanitari del Centre de Salut, els cossos de Policia, l’UME, Protecció Civil, Creu Roja, Càritas, Serveis Socials, els serveis de neteja viària i el funcionariat municipal. L’alcalde Montaner va tindre unes paraules de gratitud cap als grups de l’oposició, presents tots en l’acte: “Si alguna cosa hem aprés en aquests mesos és el valor de la unitat”, va dir, per a ressaltar a continuació “l’ànim col·laboratiu” que ha imperat en el consistori durant tot l’estat d’alarma.