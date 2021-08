Xirivella homenatjarà el personal sanitari en el seu pregó de festes

Ana Barceló, consellera de Sanitat, serà l’encarregada de pregonar les festes en representació dels professionals sanitaris

El personal sanitari ha sigut un dels grans protagonistes des que es va desencadenar la pandèmia del coronavirus. El seu treball incansable durant tots aquests mesos ha salvat vides i ha donat un exemple a la societat de responsabilitat, compromís i lliurament. Per això, Xirivella els dedicarà el pregó amb el qual s’iniciaran les festes locals aquest dissabte. L’encarregada de pregonar les festes serà la consellera Ana Barceló, com a màxima responsable del món sanitari en la Comunitat Valenciana. A més, en l’acte hi haurà una representació dels sanitaris i sanitàries del Centre de Salut i del Centre de Vacunació de Xirivella.

“El personal sanitari ha sigut el col·lectiu més exposat a la pandèmia, demostrant una professionalitat i generositat excepcionals. A Xirivella volem dedicar-los el nostre pregó com a mostra de gratitud i reconeixement. Al cap i a la fi, els devem la salut i la recuperació de les nostres vides”, assegura Michel Montaner alcalde de Xirivella.

L’acte començarà a les 22 hores i en aquesta ocasió no se celebrarà en la plaça de l’Ajuntament, com era tradicional, sinó que es traslladarà a la plaça Gerardo Garcés per a augmentar l’aforament tenint en compte les mesures de seguretat. A més, com a novetat, el pregó es completarà amb l’espectacle musical The Talent, que se celebrarà a continuació. “El pregó enguany cobra més sentit que mai com a anunci de les festes. Unes festes de transició, responsables però carregades d’entusiasme. És hora d’alegrar-nos, de baixar i conviure amb els nostres veïns i també de ser cautelosos, és això el que hem fet en pandèmia i continuarem fent”, afirma Encarna Martí, concejala de Festes.

Amb aquest acte es donarà inici a les festes majors, que acabaran el 9 de setembre i en les quals s’ha dissenyat una àmplia oferta lúdica amb l’aplicació de totes les mesures de seguretat.