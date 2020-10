Xirivella impartirà cursos gratuïts de ‘coaching’ per a l’ocupabilitat i el lideratge laboral

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Xirivella, a través de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL), impulsarà tallers de ‘coaching’ específicament dirigits a l’ocupabilitat i el desenvolupament de tècniques de lideratge laboral. L’ADL ha programat dues edicions del taller per als mesos d’octubre i novembre, incloent una sessió ‘MapsTell’ que incideix en l’autoconeixement de les capacitats per a obtindre un millor rendiment individual i en equip. Totes dues edicions es componen de 8 jornades lectives, en dies laborables i de 9.30 a 13.30 hores, i disposaran d’un aforament limitat a 15 persones. El públic interessat ha d’emplenar el formulari disponible en la web municipal (www.xirivella.es) i entregar-ho personalment en la seu de l’Agència de Desenvolupament Local (C/ Montealegre, 6). Per a qualsevol dubte es pot contactar amb l’ADL mitjançant el correu adl@xirivella.es o en el telèfon 96 383 64 24.

“És un curs enfocat a persones que desitgen millorar les seues probabilitats d’ocupació, ja siga per compte propi o alié”, relata el regidor de Desenvolupament Local i Ocupació, Francisco Roque Navarrete. “Potenciem el seu autoconeixement i el desenvolupament d’una sèrie d’habilitats entorn de comunicació, motivació i lideratge”, refereix l’edil. D’altra banda, l’Ajuntament de Xirivella organitzarà també en les pròximes setmanes tallers sobre Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), que incidiran en el coneixement de tres grans branques digitals: maneig d’internet, ús de ‘telèfons intel·ligents’ i ús del correu Gmail. Aquestes tres opcions formatives es reparteixen també entre octubre i novembre, amb horaris matinals de 2, 3 o 4 sessions segons el curs triat, i aforament màxim de 15 persones. El formulari d’inscripció, el mètode de presentació i les vies de contacte són els mateixos que els del taller de ‘coaching’.