Xirivella inaugura una exposició fotogràfica al voltant del món del clown i de la Mostra Internacional de Pallasses i Pallassos

La col·lecció podrà visitar-se fins al proper 15 de novembre a la Casa de la Cultura del municipi

La Casa de la Cultura de Xirivella va acollir ahir la inauguració de l’exposició “Dues maneres de viure el riure”, una col·lecció monogràfica de fotografia sobre el clown i sobre la Mostra Internacional de Pallasses i Pallassos, que enguany celebra la seua 26 edició, programada del 8 al 17 de novembre. Aquesta mostra fotogràfica, amb obres dels artistes Isabel López i Ramón Portalés, està emmarcada dins de la programació paral·lela i complementària al festival com a activitat gratuïta i oberta al públic. Tant és així, que des de l’organització conviden al públic assistent a què, si té nassos i vol aconseguir un regal, acudisca amb un nas clown i es faça una foto divertida. La col·lecció podrà visitar-se fins al pròxim 15 de novembre a la Casa de la Cultura del municipi.



A l’acte inaugural de l’exposició fotogràfica, hi va assistir el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Xirivella, Roberto Romero, qui va destacar la Mostra Internacional de Pallasses i Pallassos com un dels grans monuments de Xirivella i un patrimoni estimat per totes i tots. A més, Romero va recomanar la visita a aquesta exposició on els visitants “poden repassar alguns dels moments més emotius de les últimes 25 edicions i endinsar-se en l’univers clown amb el qual tant ens identifiquem”.



La Mostra Internacional de Pallasses i Pallassos dedicarà aquesta edició a la dona clown amb una suggeridora programació teatral pensada per a tota la família en la qual estaran presents les realitats socials del nostre temps a través del llenguatge universal del riure.



La 26a Mostra Internacional de Pallasses i Pallassos està organitzada per l’Ajuntament, la Regidoria de Cultura i la Casa de Cultura de Xirivella, està patrocinada per SARC/Diputació de València, l’Institut Valencià de Cultura, la Generalitat Valenciana, el Ministeri de Cultura, i Turisme Comunitat Valenciana i compta amb l’estimable col·laboració de diversos comerços i col·lectius socials i culturals de la localitat.