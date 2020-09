Xirivella incrementa un 33% les tasques de neteja i desinfecció dels col·legis

L’Ajuntament de Xirivella ha informat la comunitat educativa local que els recursos destinats a la neteja i desinfecció dels centres escolars s’incrementaran en un terç durant el pròxim curs. L’alcalde Michel Montaner i les regidores d’Educació i Sanitat s’han reunit amb les direccions dels centres docents per a detallar el pla especial d’higiene escolar que estarà vigent durant el primer trimestre “i mentre la situació el requerisca”, segons paraules del primer edil. Xirivella assumeix d’aquesta manera l’apel·lació a l’administració local inclosa en els plans de contingència dels col·legis i instituts, que exigeixen una adequació dels programes de neteja a les aules i les zones comunes. “Volem evitar per tots els mitjans que els centres educatius es convertisquen en un focus de propagació descontrolada, i això només ho podem aconseguir coordinant esforços i complint cadascú la seua comesa”, declara Montaner davant la imminent volta a les classes presencials.

L’increment del 33% en les tasques d’higiene es concreta en unes 3.000 hores més de neteja i desinfecció per trimestre. Com a novetat per a aquest curs, s’incorpora un servei especial de desinfecció durant l’horari lectiu. Entre les 10 i les 13 hores en torn de demà, i entre les 14.30 i les 17 en torn de vesprada, el personal de neteja treballarà sobre les zones comunes, zones de professorat, secretaria, condícies, sales d’ús mixt i espais d’activitats extraescolars. La comesa en aqueixes franges horàries serà principalment la desinfecció intensiva de les superfícies compartides per a evitar possibles transmissions del virus per contacte. Aquest dispositiu especial s’aplicarà també a l’Escola d’Adults Enric Valor i el Centre de Dia Joaquín Orero. Els escombratges i fregats de sòl o la neteja de patis es realitzaran fora de l’horari lectiu per a no entorpir l’activitat escolar. Finalment, la neteja i desinfecció després de cada ús del menjador haurà d’escometre-la l’empresa encarregada de servir els menjars.