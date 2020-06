Xirivella inicia la devolució de les activitats suspeses durant l’estat d’alarma

Connect on Linked in

Només en l’Àrea d’Esports el tancament d’instal·lacions va afectar unes 1000 persones



Cada Àrea o Servei contactarà telefònicament amb els usuaris

L’Ajuntament de Xirivella ha iniciat els tràmits per a retornar o compensar les activitats comercials, esportives, acadèmiques i culturals pagades amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma i suspeses forçosament per la pandèmia. El personal municipal està contactant telefònicament amb totes les persones inscrites per a preguntar-los si desitgen rebre o compensar en futures quotes els diners avançats. Els usuaris i usuàries que opten per la devolució han de facilitar el número de compte corrent en el qual desitgen rebre l’ingrés. Entre les activitats suspeses durant l’estat d’alarma es compten els centres infantils, la escola matinera, els mercats ambulants, les taxes de terrasses, el menjador del Centre Ocupacional, els tallers culturals i el ventall de programes esportius.

Només en l’Àrea d’Esports hi ha uns 1.000 usuaris afectats, entre abonats a la piscina coberta i participants dels cursos de natació i escoles esportives. “Recomanem al públic usuari que opte per la compensació si pensa continuar amb l’activitat el curs que ve”, manifesta Rubén Langa, regidor d’Esports. “És una fórmula molt més senzilla i àgil que, a més, ens permet planificar la temporada pròxima amb garanties de seguretat”, declara. De moment, pendents sempre de l’evolució epidemiològica de la COVID19, es desconeixen les condicions exactes en les quals reobrirà a partir de setembre la piscina coberta. Atés que només queden uns dies per al seu tancament ordinari i és un espai especialment sensible al risc de contagi, aquesta instal·lació es dóna per cancel·lada fins a l’inici del nou curs.

L’Ajuntament de Xirivella està ultimant, en paral·lel, les condicions d’obertura de les dues piscines recreatives a l’aire lliure amb les quals compta la localitat. Es donarà prioritat a les persones empadronades en el municipi, es reforçaran els dispositius de vigilància per a garantir la distància social entre usuaris i es controlarà l’aforament mitjançant accessos amb cita prèvia, entre altres mesures. Langa apel·la al “civisme i la responsabilitat individual” per a evitar incompliments que posen en perill la salut col·lectiva.