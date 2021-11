Xirivella instal·la quatre monòlits reivindicatius del feminisme

Xirivella ha col·locat quatre monòlits dedicats a cinc dones destacades en la lluita per la igualtat. Aquest dijous, coincidint amb els actes del 25N, Dia Internacional per a l’eliminació de la Violència contra les Dones, el consistori ha situat en diferents punts de la localitat aquestes instal·lacions per a posar en valor l’aportació d’aquestes dones a la societat en general i al feminisme en particular. Després de la instal·lació, es va fer un breu acte a la Casa de la Dóna per a explicar el seu significat, al qual van acudir l’alcalde i diversos membres de la corporació municipal, així com dones dels diferents col·lectius feministes de la localitat. “Xirivella ha sigut sempre un referent en feminisme i lluita per la igualtat. En canvi, com succeeix en totes les ciutats del món, si un passeja pels seus carrers descobreix que la majoria d’espais i edificis públics estan nomenats en clau masculina. Com a societat, tenim un deute històric amb les dones”, assenyala Michel Montaner, alcalde de Xirivella.



A la Casa de la Dóna es troba el monòlit dedicat a les germanes Lis Pardo. Dolors i Mª Salud van destacar al llarg de la seua trajectòria com a professionals de l’art floral. En l’àmbit social i feminista a Xirivella, ambdues es van involucrar en el teixit social, es van integrar en el Fòrum Ciutadà, van ser sòcies de l’Associació de Comerç, de la qual Salut també va ser presidenta, fent molt recalcament en l’ús del llenguatge inclusiu i la igualtat. Van ser fundadores, amb altres companyes, de l’associació Col·lectiu Feminista Victoria Sau i la Coordinadora de Dons per la Igualtat de Xirivella, i impulsores de la Casa de la Dóna.



A la porta del Centre de Salut s’ha situat el record a Concepción Criado. La doctora Criat és considerada la primera metgessa rural d’Espanya i la primera que va aconseguir plaça pròpia en una localitat, en aquest cas, Xirivella. Llicenciada en magisteri i medicina, i especialista en oftalmologia, va exercir en la localitat a partir de l’any 1929.

María Moliner té el seu reconeixement davant la biblioteca municipal. Moliner va ser filòloga, bibliògrafa, lexicògrafa i autora del ‘Diccionari d’ús de l’espanyol’. Finalment, Clara Campoamor, diputada i defensora del dret al sufragi femení, té el seu monòlit al parc que porta el seu nom.

ACTES DEL 25N

La instal·lació dels monòlits s’ha dut a terme coincidint amb els actes que el consistori ha programat amb motiu del 25N, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones. Des del passat dia 15 Xirivella està acollint conferències, jornades, exposicions, projeccions de cinema, concentracions… en una àmplia programació.

Dilluns passat es van realitzar dues conferències a càrrec de Carmen Ruiz Repullo, una destinada a l’alumnat a partir de 3r de l’ESO i una altra al públic en general. Van ser dues xarrades sobre la pornografia i els riscos del seu consum en menors. El dijous a la vesprada es va projectar la pel·lícula ‘Les noces de Rosa’, de Icíar Bollaín, en el teatre auditori de la localitat.

Aquest diumenge es realitzarà la desena jornada de la Casa de la Dóna amb el lema ‘Avançar en l’Agenda Feminista’, amb una ponència a càrrec de Silvia Carrasco Pons en el Centre Jove. Posteriorment s’entregarà el premi Seneca Falls a Rosa Cobo Bedía. En el mateix acte s’inaugurarà l’exposició de Diana Raznovich ‘Negar la violència masclista és bastant violent’, que estarà en el Centre Jove aquesta el dia 26 de novembre.



Per al dia 24 s’ha convocat una manifestació a les 19 hores, que eixirà des de la plaça d’Espanya i posteriorment es concentrarà en la plaça de la Concòrdia, on es llegirà un manifest.



Finalment, el dia 25 hi haurà una concentració a la porta dels centres educatius a les 8.45 hores, en la qual es llegirà un manifest pel 25N. Els actes conclouran a la vesprada sumant-se a la manifestació convocada a València a les 19 hores en la plaça Porta de la Mar.