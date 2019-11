Xirivella li planta cara al masclisme assassí

Connect on Linked in

La societat de Xirivella torna a mostrar el seu compromís amb la igualtat de gènere i l’erradicació de qualsevol forma de violència contra les dones. Desenes de persones varen participar anit en la manifestació convocada contra el masclisme i, particularment, el masclisme assassí. La marxa, a la qual varen assistir representants de tots els grups polítics del consistori, va transcòrrer entre la Plaça d’Espanya i la Plaça de la Concòrdia. En les diverses pancartes desplegades es podien llegir frases coma ara “Condemnem l’assassinat de les dones” o “Suïcida’t primer.”



A les portes de l’Ajuntament s’havia preparat una escenografia impactant. 81 fulls dipositats al terra, cadascun d’ells amb una espelma encesa, recordaven les 81 víctimes mortals de la violència masclista a Espanya comptabilitzades durant els últims dotze mesos. Era com una reproducció dels cementiris simètrics i massius creats en els camps de batalla de les grans guerres. També configurat amb espelmes, es podia llegir la frase “Masclisme assassí”, i per a refermar el to mortuori de l’acte cinc dones varen ser cobertes amb una manta morada simulant ser cadàvers de la violència masclista.



“Sempre hem sigut nosaltres les culpables per vestir-nos amb roba provocativa o per quedar amb les amigues. Culpables perquè la societat ens ha responsabilitzat. Però hem de canviar el focus, són ells els violents”, assegurava Ester Calderón, de la Coordinadora de Dones per la Igualtat de Xirivella. “Els polítics han de fer autocrítica i revisar les lleis vigents contra el masclisme, perquè no són ni justes ni suficients”, deia Elia Giménez, membre també de la Coordinadora.



La regidora d’Igualtat, Paqui Martínez, va intervindre també per a “refermar el compromís de l’Ajuntament de Xirivella contra la violència masclista i les desigualtats que legitima i perpetua”. Segons Martínez, la lluita contra la violència cap a les dones és i serà “una màxima prioritat i una màxima responsabilitat” de la corporació. L’acte va finalitzar amb la lectura, un per un, del nom i lloc de residència de les 81 víctimes mortals homenatjades.