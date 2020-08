Xirivella llança una campanya de conscienciació contra la pandèmia protagonitzada pel seu alcalde

Connect on Linked in

A Xirivella es comptabilitzen 235 positius per coronavirus, 6 morts i tres brots d’origen social o vacacional.

L’Ajuntament de Xirivella llança la seua quarta campanya de conscienciació contra la Covid-19 en poc més d’un mes. En aquesta ocasió, és l’alcalde Michel Montaner qui demana, en un breu vídeo, el compliment estricte de les normes. Montaner camina en solitari per la Plaça de la Concòrdia, situada enfront del consistori, observant unes pintades en el sòl. Els dibuixos evoquen l’escala de perills inherent a la propagació del virus: multa de 100 euros, ingrés hospitalari i mort per contagi. La veu en off ironitza sobre la suposada culpabilitat o incompetència de les autoritats a l’hora de posar fre a la Covid-19. En el tram final de l’espot, l’alcalde es dirigeix a cambra per a recordar a la població que la responsabilitat individual és el més poderós escut enfront del virus: “La pandèmia la parisques tu, compleix les normes”, profereix l’edil.

Amb 235 positius comptabilitzats i 6 víctimes mortals per coronavirus, Xirivella ha registrat tres brots d’origen social o vacacional en les últimes setmanes. “No som un municipi amb una gran xarxa de locals nocturns”, recorda Montaner, “i associem el volum local de transmissió vírica a una relaxació de les mesures de protecció personal”. “És per això que incidim tant en les campanyes de conscienciació: la població ha de saber que el coronavirus corre sense control si cadascú no compleix amb la seua responsabilitat”. Les campanyes de conscienciació s’acompanyen, especialment durant el cap de setmana, de reforços de la vigilància policial. De fet, Xirivella ha tramitat en cinc setmanes més de 230 denúncies només per no usar la màscara en la via pública i espais a l’aire lliure.