Xirivella millora el servei de recollida de residus i actualitza la taxa

L’Ajuntament de Xirivella va acordar en l’últim ple municipal una pujada de la taxa de recollida de residus sòlids urbans per a l’any 2022.

L’augment, que va tirar avant amb el vot a favor de PSOE i PODEM i l’abstenció de Compromís, serà de 2,40 euros a l’any per als habitatges i de manera proporcional per a la resta d’establiments i locals del municipi.



Amb aquest increment es cobrirà el cost dels serveis que es posaran en marxa l’any vinent, com la millora en la recollida selectiva orgànica, la renovació dels vehicles recol·lectors, la millora dels serveis de recollides de residus voluminosos i porta a porta de cartó per a comerços, oficines i polígons i la implantació de la recollida de residus plàstics en polígons i en centres públics i col·legis. A més, la taxa s’adapta també a l’increment en els costos de personal per l’augment del Salari Mínim Interprofessional i dels preus dels combustibles.



“Millorarem el servei de recollida de residus amb la nova contracta, a més d’adaptar els costos de personal a la pujada del Salari Mínim Interprofessional. Són millores necessàries per a complir amb els criteris de sostenibilitat i cura mediambiental”, argumenta Águeda Ferrandis, regidora d’Hisenda, que sosté que “es tracta d’un increment molt contingut, 2,40 euros anuals. No entenem la demagògia de l’oposició en aquesta matèria, que reclama ampliar els serveis però a l’hora de fer-ho possible no dóna suport a les propostes. Els serveis públics de caràcter permanent no han de finançar-se amb recursos puntuals i això ho sap bé l’oposició malgrat les seues proclames”.



Amb les noves modificacions realitzades, el servei municipal de residus urbans a Xirivella per a 2022 tindrà un cost superior als 730.000 euros.