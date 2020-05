Xirivella mobilitza 650.000 euros contra la COVID19 fins a setembre

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Xirivella injectarà un total de 650.000 euros des de març fins a setembre per a mitigar els efectes de la COVID19 en el municipi. El Ple municipal, convocat aquest dijous amb caràcter urgent i extraordinari, ha donat llum verda a la modificació del Pressupost 2020 que permet reassignar partides i incrementar l’artilleria financera contra la pandèmia en tots els seus fronts: social, sanitari i econòmic. La correcció pressupostària s’ha aprovat per unanimitat de totes les forces polítiques, que s’emplacen a setembre per a negociar i adoptar noves mesures segons vaja evolucionant la crisi.

El més destacable són els 250.000 euros que l’Ajuntament destinarà a la reactivació de l’economia local. D’una banda s’alliberen 200.000 euros per a ajudes directes a microempreses, petites empreses i autònoms que hagen patit el tancament o una pèrdua substancial d’ingressos durant la crisi. D’altra banda, s’habiliten 30.000 euros per a promocionar la compra en els comerços del municipi, alhora que es llança una campanya audiovisual per a conscienciar sobre la importància de l’economia local. Aquestes accions són parelles a la labor d’assistència i orientació que des de l’inici de la crisi realitza l’Agència de Desenvolupament Local.

Dels 650.000 euros consignats contra la COVID-19 fins a setembre, l’altra gran partida recala en els Serveis Socials municipals. En concret, es redirigeixen a aquest departament 275.000 euros, repartits en ajudes d’emergència a persones i famílies vulnerables, ajudes de menjador escolar i programes de pobresa energètica. La partida sanitària, tercera en volum, es dota amb altres 112.000 euros i inclou els reforços de neteja i desinfecció de la via pública, el proveïment de màscares reutilitzables a tota la població, l’adquisició de mampares per a garantir la seguretat durant l’atenció presencial, el programa de recollida selectiva de residus biosanitaris tipus 1 i 2, o la compra de EPIs. La resta dels diners consignats contra la pandèmia es reparteix en diferents inversions menors.

La modificació dels comptes municipals i la consegüent reassignació de recursos ve donada per la suspensió d’activitats i actuacions previstes inicialment en els pressupostos del 2020. Del capítol destinat a les festes d’estiu, suspeses fa uns dies, es lleven prop de 110.000 euros que es destinen íntegrament a Serveis Socials. A la suma dinerària mobilitzada contra la COVID19, cal afegir les accions fiscals i tributàries adoptades pel consistori. Per exemple, l’ampliació dels períodes de pagament voluntari per a les taxes i impostos municipals, o l’exempció de la taxa per ocupació de via pública per als negocis d’hostaleria.

El voluntariat del personal municipal, tant tècnic com polític, ha suposat també una generosa injecció d’energia per a l’Ajuntament. El seu paper ha sigut clau en alguns dels operatius logístics més complexos, com el repartiment personalitzat de màscares culminat en tan sols dos dies, o el reforç de l’atenció telefònica 24 hores per a persones en risc d’aïllament o amb necessitats assistencials. Al final del Ple municipal, l’alcalde Michel Montaner va posar en valor “la unanimitat i el consens de Xirivella contra la crisi” i va agrair a l’oposició “aquest estil de fer política.”