Xirivella, obri les jornades de Joventud i Igualtat

Primer jornada tècnica de Jovetud i Igualtat en Xirivella

El Centre Jove de Xirivella ha acollit aquest dimarts la primera jornada tècnica Joventut i Igualtat, organitzada per la Mancomunitat de l’Horta Sud, Xarxa Joves.net, el Institut Valencià de l Dóna i l’Institut Valencià de la Joventud

Tècnics del municipis de la comarca han analitzat la situació actual de la igualtat entre la jovetud i han formulat propostes per a avançar en la prevenció de violències masclistes

Martí, director general de l’IVAJ en la qual també han sigut presents Michel Montaner, alcalde i regidor de joventud de Xirivella, Eva Sanz, presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud, i María Such, directora general de l’Institut Valencià de les Dones.

María Such, ha posat sobre la taula els reptes que s’ahn d’afrontar en relació a la jovetud i la igualtat. Per a la directora de l’Institut Valencià de les Dones, “hem d’erradicar tot tipus de violència de gènere, la masclista però també la sexual”, i ha recalcat l’importància d’acabar amb la prostitució i que la joventud no la veja amb normalitat.

Eva Sanz, ha posat en valor posada en marxa d’aquesta jornada de joventut i igualtat i l’aposta del municipis de l’Horta Sud per aqueixos dos vessants, que consideren dos pilars fonamentatls en la seua gestió.