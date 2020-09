Xirivella obri termini de sol·licitud del Bo Escolar 2020/21

L’Ajuntament injecta 116.000 euros d’ajuda a les famílies i recomana realitzar les compres en les papereries i llibreries del municipi

Les famílies de l’alumnat empadronat a Xirivella poden tramitar ja la sol·licitud del Bo Escolar per al curs 2020/21, dotat amb un pressupost de 116.000 euros. Les ajudes per a l’adquisició de material educatiu es classifiquen en tres categories, segons l’etapa docent de l’alumnat: 40 euros per a l’alumnat de Batxillerat, Formació Professional i cicles formatius de Grau Mitjà; 30 euros per a l’alumnat de 2n cicle d’Infantil (3, 4 i 5 anys); i 20 euros per a l’alumnat de Primària i ESO. La data límit de naixement per a accedir a les ajudes és l’any 2003 i té també dret a elles l’alumnat que curse estudis en centres no situats a Xirivella. El termini per a la sol·licitud del Bo, que es pot materialitzar telemàtica o presencialment, finalitza el 8 d’octubre.

La tramitació telemàtica està disponible en la Seu Electrònica (Carpeta Ciutadana), accessible en www.xirivella.es. Per a la gestió de les sol·licituds presencials, la modalitat més estesa, s’habilitarà l’accés a l’auditori municipal i la tinença d’alcaldia del barri de la Llum. Són espais amples en els quals es pot rebre amb garanties a desenes de persones alhora. A més, l’Ajuntament ha publicat en les seues xarxes socials i la web municipal el calendari amb els dies i hores assignats a les famílies de cada centre per a evitar aglomeracions descontrolades. Es detallen a continuació:

CEIP Antonio Machado: Dilluns, 14 de setembre

CEIP Ramón y Cajal: Dimarts, 15 de setembre

CEIP Rei En Jaume: Dimecres, 16 de setembre

CEIP Gregori Mayans: Dijous i Divendres, 17 i 18 de setembre

CC La nostra Senyora de la Salut: Infantil, Primària i Secundària: Dilluns, 21 de setembre

CEIP Miguel de Cervantes: Dimarts i Dimecres 22 i 23 de setembre

IES Ramon Muntaner: Divendres, Dilluns i Dimarts 25, 28 i 29 de setembre

IES Gonzalo Anaya: Dimecres, Dijous i Divendres 30 de setembre, 1 i 2 d’Octubre

CEIP Vicent Tosca: Dilluns i Dimarts 5 i 6 d’octubre (Tinença d’Alcaldia Barri de la Llum)

Aquesta és la documentació que han de presentar les famílies:

– Instància de sol·licitud (disponible en la web i xarxes socials municipals)

– Tiquet o factura individual del material adquirit per a cada alumne/a –

Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/a sol·licitant

–Fotocòpia de la cartilla bancària, o certificat de titularitat del compte, o fitxa de manteniment de tercers segellada pel banc (llevat que siga el mateix compte bancari de l’any passat, i en aquest cas no serà necessària aquesta fotocòpia).

Les famílies que no presenten la sol·licitud en els dies assenyalats per al seu centre hauran de fer-ho mitjançant procediment telemàtic o amb posterioritat a l’Ajuntament, sol·licitant cita prèvia al Gabinet d’Informació Municipal (www.xirivella.es o telèfon 963 135 050).

Encarna Martí, regidora d’Educació, recorda la recomanació de l’Ajuntament a les famílies perquè realitzen les seues compres de material escolar en les papereries i llibreries de Xirivella: “Són comerços de proximitat que ens acompanyaran i ajudar durant tot el curs; mereixen la nostra atenció i afecte”, declara.