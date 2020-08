Xirivella obri termini per a ajudes a autònoms i pimes afectats per la Covid19

Print This Post

Les subvencions oscil·len entre els 300 i els 900 euros i podran sol·licitar-se per registre electrònic fins al 18 de setembre

L’Ajuntament de Xirivella ha obert el termini per a sol·licitar les ajudes municipals destinades a persones autònomes i microempreses afectades per la *Covid19. Els beneficiaris obtindran una subvenció directa d’entre 300 i 900 euros, segons el grau d’afectació de la seua activitat derivada de la paràlisi econòmica durant l’estat d’alarma. Podran accedir a aquesta línia de subvencions els autònoms i pimes domiciliats a Xirivella amb menys de 10 treballadors i el volum de negoci dels quals anual no supere el milió d’euros.

Rebran la màxima subvenció, 900 euros, aquells negocis que es van veure abocats al tancament durant l’estat d’alarma i que operen en un local llogat. Si el local és en propietat, els beneficiaris rebran 600 euros. Per als negocis que van sortejar el tancament però van veure reduïda la seua facturació en un 50% o més, les ajudes disposades són de 500 euros si el local és llogat i 300 si es tracta d’un local en propietat. La quantitat total destinada és de 168.250 euros.

“Som conscients de les dificultats que han patit els nostres autònoms i microempreses; molts van haver de tancar de manera immediata i inesperada, assumint importants pèrdues”, declara Isabel Torres, regidora de Comerç Local. “Aquestes subvencions són fruit de l’acord amb els grups polítics representats en el consistori i reflecteixen la importància màxima que tenen el comerç i el teixit productiu local per a tots nosaltres”, conclou l’edil.

La concessió de la subvenció s’efectuarà en règim de concurrència competitiva, establint-se com a criteri de valoració la data i hora d’entrada que figuren registrades en la sol·licitud. En cas de no presentar la documentació completa, es considerarà com a data de Registre d’Entrada la de l’última presentació de documents. La concessió d’ajudes es realitzarà fins a esgotar el crèdit disponible. El termini de sol·licitud estarà obert fins al 18 de setembre. Les bases i els formularis es poden obtindre en la web municipal