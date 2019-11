Xirivella ofereix un solar de 3.000 metres per a centre de persones amb diversitat funcional

Print This Post

L’Ajuntament de Xirivella ha oferit a la Generalitat un terreny urbà de 3.120 m2 per a la construcció d’un centre públic per a persones amb diversitat funcional. És un solar qualificat per a ús dotacional assistencial. El director general d’Infraestructures de Serveis Socials, Enric Juan, confirma en una trobada amb l’alcalde Michel Montaner que Xirivella és l’única localitat de l’Horta Sud que ha realitzat un oferiment d’aquest tipus. En unes setmanes, la Generalitat donarà a conéixer el mapa zonal de necessitats socials i a principis de 2020 farà públic el Pla d’Infraestructures Pluriennal.