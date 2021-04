Xirivella promourà lloguers assequibles d’habitatges a menors de 30 anys

El ple de l’Ajuntament aprova una moció per a destinar una partida específica a l’adquisició d’habitatges amb finalitats socials

Xirivella destinarà una partida específica en els pressupostos del pròxim any per a l’adquisició d’habitatges destinats preferentment al lloguer per a joves menors de 30 anys amb rendes o ingressos limitats. Per a aconseguir aqueixos habitatges al millor preu possible en el mercat, l’Ajuntament subscriurà els convenis del Consell per a exercir els drets de tanteig i retracte. La moció, presentada per *Podem i transaccionada per PSPV-PSOE, va ser aprovada en el ple amb els vots a favor de tots dos grups, de Compromís i de la regidora no adscrita, mentre que PP i Ciutadans van votar en contra.

Juntament amb aqueixes mesures, el consistori també sol·licitarà les ajudes que convoque la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica per a desenvolupar el Pla *ADHA, destinat a impulsar l’ampliació dels parcs públics d’habitatge amb finalitats socials per a lloguer o cessió d’ús, i el Pla *Recuperem *Llars, per a recuperar mitjançant obres de rehabilitació habitatges amb finalitats socials.

“Afavorir el lloguer entre la joventut del municipi a preus raonables és afavorir la seua emancipació. Amb aquesta iniciativa, que anirem concretant en pròxims pressupostos, volem ajudar els joves amb menys recursos a fer els seus primers passos cap a un projecte de vida independent i estable”, assegura Michel Montaner, alcalde de Xirivella.

Karen *Jansen, portaveu de *Podem, sosté que “davant el greu problema que suposa la falta d’habitatge digne i assequible a Xirivella hem tirat avant una sèrie de mesures que comprometen al nostre Ajuntament en la cerca de solucions com l’adquisició d’habitatge públic i la regulació dels preus del lloguer”.