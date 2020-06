Xirivella reactiva la programació cultural després del confinament

Connect on Linked in

Els patis dels col·legis públics acolliran durant juliol un dueto de monòlegs humorístics, una actuació circense, un musical infantil i projeccions cinematogràfiques

Xirivella es retrobarà amb els actes culturals massius en un parell de setmanes. L’Ajuntament ha programat als patis dels col·legis públics un esdeveniment per a cada divendres del mes de juliol. S’han triat els centres docents per la seua amplitud i per la facilitat que ofereixen per a controlar l’afluència i l’aforament. “Cal aprendre a conviure amb el virus i recuperar gradualment els espais escènics”, afirma l’alcalde Michel Montaner. “Aqueixa necessitat és particularment intensa a Xirivella, seu de la Mostra Internacional de Pallases i Pallassos i localitat acostumada a l’humor i la representació; però aqueix retrobament amb nostra cotidianeidad ha de ser compatible amb el respecte de les normes, respectant l’excepcional normalitat que ens tocarà viure durant un temps”, postil·la el primer edil.

L’aforament es limitarà a 200 persones en tots els actes, amb un màxim de 2 invitacions per sol·licitant que es podran obtindre en www.giglon.com a partir del dilluns, 22 de juny. L’Ajuntament emfatitza que només accediran al recinte les persones amb tiquet i demana que s’eviten aglomeracions innecessàries a la porta d’accés. Es dispensarà gel hidroalcohólico en entrar, la màscara serà obligatòria dins del recinte, les cadires estaran separades entre si per un metre i mig de distància i el públic haurà de romandre assegut mentre dure l’espectacle.

El primer esdeveniment, que tindrà lloc el divendres 3 de juliol al pati del CEIP Ramón y Cajal, serà un monòleg a duo dels humoristes Eugeni Alemany i Miki Dkai. Li seguiran, en els successius divendres del mes i en diferents col·legis, la projecció del llargmetratge ‘Canta’, l’actuació circense ‘Save the Temazo’, el musical infantil ‘La rosa encantada’ i la projecció de ‘El millor estiu de la meua vida’. Xirivella, municipi íntimament lligat a l’humor, es retroba així amb el riure i amb les arts escèniques. “Després de l’impacte vital del confinament, les persones, indistintament de la nostra edat, necessitem riure i plorar alhora, sacsejar-nos les penes i sentir-nos lliures de nou”, reflexiona Roberto Romero, regidor de Cultura. “Recuperant l’activitat escènica, contribuïm a més a la reactivació del món cultural, singularment colpejat per la pandèmia”, conclou.