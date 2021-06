Xirivella reactiva l’oferta cultural per a aquest estiu

Connect on Linked in

L’Ajuntament programa una variada proposta amb música, teatre, dansa i cinema per al període estival

La cultura tornarà a ser protagonista de l’estiu a Xirivella. Amb la millora de les condicions sanitàries, el consistori ha apostat per la recuperació de les activitats culturals, molt demandades per la ciutadania. Hi haurà música, teatre, dansa, cinema… durant un estiu marcat per la gran varietat d’oferta per a públic de totes les edats. “La cultura participativa trena la vida social del municipi. Després de tots aquests mesos de privacions, és moment de revitalitzar la nostra oferta i animar a la població a eixir i gaudir amb totes les garanties de seguretat”, afirma l’alcalde, Michel Montaner.



L’oferta arranca aquest cap de setmana amb un espectacle de titelles per al públic infantil en la plaça de l’Ajuntament, The Xou Moscón, les entrades del qual estan esgotades. En el mateix lloc es durà a terme dimarts que ve, 29 de juny, a les 22 hores, un concert de Música al Carrer per part del Centre Instructiu Musical (CIM) de Xirivella. Serà el colofó a un mes de juny en el qual s’ha reobert el teatre auditori amb dues obres, L’Electe i Pòsit, que han tingut molt bon acolliment per part del públic.



El mes de juliol començarà amb el programa Estiu Jove, destinat a la joventut i organitzat pel Centre Jove de Xirivella. El 2 de juliol s’ha programat l’obra de teatre-rap Lázaro, una adaptació lliure del clàssic El Pigall de Tormes realitzada per l’actor i raper Roberto Hoyo i el compositor Marco Ferreira. El 9 de juliol serà el dia de la dansa, amb dos espectacles: Refugis habitats, de Entretantos Dansa; i Sénia, de Fil d’Arena Dansa-Teatre. A més, s’ha dissenyat un conjunt d’iniciatives per a les vesprades del 5 al 16 de juliol amb jocs de taula, youtuber, TikTok, hip-hop, taller de cuina, còmic manga… Totes les activitats es desenvoluparan en el Centre Jove.



Del 16 al 30 de juliol, serà el moment del cinema amb tres pel·lícules per al públic familiar. El dia 16, al pati del CEIP Miguel de Cervantes, es projectarà Spiderman lluny de casa; el 23, al pati del CEIP Ramón y Cajal, Les Aventures del Doctor Dolittle; i el 30, en l’antic pati del CEIP Vicent Tosca, Scooby!

La programació estival serà la bestreta del mes de setembre, que estarà carregat d’activitat en el municipi: “Tenim per davant uns mesos molt assenyalats: nits estiuenques, festes majors, falles i la Mostra Internacional de Pallasses i Pallassos. L’Ajuntament promourà tot tipus d’actes i espectacles per a recuperar el to perdut durant la pandèmia i sincronitzar de nou al nostre públic amb l’agenda cultural”, afirma Roberto Romero, regidor de Cultura. Unes activitats que es faran a l’aire lliure, tenint en compte les mesures vigents i assegurant les majors condicions de seguretat sanitària.