Xirivella recupera el mercat ambulant amb direccions úniques i rotondes per a usuaris

Després de tres mesos de suspensió Xirivella recupera aquest dijous el seu tradicional mercat ambulant ambulant ocupant el mateix espai de sempre però amb un terç de l’aforament normal. En preservar la seua ubicació habitual i descartar-se un hipotètic trasllat, els negocis de la zona i el Mercat Municipal continuen estant en el centre de l’activitat comercial. Per a garantir el control de les afluències es fixaran únicament dos punts d’entrada i eixida controlats per personal municipal. S’ha establit en un centenar el nombre màxim de persones que podran estar a l’interior del recinte.

Una de les mesures més cridaneres és la delimitació de direccions úniques que el públic usuari haurà de seguir obligatòriament per a evitar creus frontals. En cadascuna dels cinc carrers ocupades pels llocs se senyalitzaran horitzontalment dues rutes oposades, una de compra i una altra de trànsit, i distants dos metres entre si. Els encreuaments es resoldran amb rotondes centrals d’un només sentit de circulació. “Intentem conjugar la seguretat i la llibertat comercial”, indica la regidora de Comerç, Isabel Torres. “El mercat ambulant dels dijous no sols afavoreix als mercaders, sinó que és un motor de consum per a tota la zona centre. A Xirivella estem dissenyant campanyes de promoció del comerç local, perquè el públic el relacione amb la prosperitat de tot el municipi”, afig Torres.

El recinte comptarà amb megafonia i cartelleria informativa en la qual es recullen les condicions d’ús i les obligacions de cadascú. Els comerciants hauran de disposar gel hidroalcohólic al servei dels usuaris, evitaran el contacte físic amb la clientela i no permetran que terceres persones manipulen el gènere. Els clients, per part seua, evitaran formar grups i realitzaran les seues compres en el menor temps possible per a facilitar l’accés a les persones que estiguen esperant a entrar. Els residents dels carrers ocupats hauran d’informar en els controls d’entrada que la seua intenció és accedir a l’habitatge. L’ús obligatori de la màscara serà de comuna aplicació en tot el recinte.