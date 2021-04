Xirivella recupera el teatre infantil

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Arranca la campanya Anem al teatre, que enguany, a causa de la pandèmia, s’ha traslladat al pati dels set col·legis de la localitat

El teatre infantil ha tornat a Xirivella amb la campanya Anem al teatre, que en aquesta ocasió ha canviat el seu format habitual per a adaptar-se a les mesures sanitàries derivades de la pandèmia. Per això, el teatre s’ha traslladat de l’auditori, on se solia celebrar, al pati de cadascun dels col·legis de la localitat. D’aquesta manera, l’alumnat podrà presenciar les obres a l’aire lliure i amb distància de seguretat.

La campanya ha arrancat aquest dijous en el CEIP Miguel de Cervantes. Prop de tres-cents alumnes i alumnes de primer a quart de primària han gaudit durant tot el matí de les tres sessions de l’espectacle Els colors de l’arc de Sant Martí, que ha oferit la companyia Tramant Teatre. Entre riures i emocions, s’ha parlat de respecte a la naturalesa, companyonia i de responsabilitat cívica. Ha sigut un retrobament entre l’alumnat i la cultura en viu molt esperat per tots.

“La cultura i l’educació van unides. Hem fet un treball conjunt de reinvenció per a fer arribar el teatre als col·legis i que l’alumnat no deixe de tindre l’oportunitat de poder gaudir d’ell. És, sens dubte, una de les nostres prioritats per a l’escenari que s’obri després de la superació progressiva de la pandèmia”, han assegurat Encarna Martí, regidora d’Educació, i Roberto Romero, responsable de Cultura, durant la representació inaugural del cicle.

Anem al teatre, que enguany aconsegueix la seua trenta-tresena edició, també visitarà els col·legis Antonio Machado, La nostra Senyora de la Salut, Gregori Mayans, Ramón y Cajal, Vicent Tosca i Rei En Jaume fins al pròxim 31 de maig. A més de la companyia Tramant Teatre, també participen en aquesta ocasió Dani Miquel, amb l’espectacle L’arbre generós, i Rubén Aparisi, que interpretarà l’obra Respira.