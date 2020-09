Xirivella reforça les restriccions en la tradicional Nit dels Figues

Connect on Linked in

En un estat de vertadera normalitat, Xirivella celebraria hui la tradicional i multitudinària Nit dels Figues, la nit gran de les seues festes majors amb la qual es rep la festivitat de la Verge de la Salut. Una nit de paelles i barbacoes generalitzades, en la qual abunden les ocupacions de via pública, els talls de carrers i la festa fins a altes hores de la matinada. No obstant això, enguany les celebracions tindran un to casolà i hauran de realitzar-se de portes cap a dins.

L’Ajuntament ha desplegat en aquestes hores prèvies un dispositiu de seguretat que inclou reforç policial, megafonia al carrer i successió de publicacions en els canals de difusió municipals. El missatge és nítid: ni s’autoritzen ocupacions de via pública, ni corts de carrer, ni paelles o barbacoes en la calçada. Per descomptat, es reforça la prohibició del botelló en tot el terme municipal, es mantenen tancats els locals d’oci nocturn i s’obliga els negocis d’hostaleria a complir el mateix horari que qualsevol altre dia, l’horari que imposa l’autoritat sanitària i que obliga a tirar la persiana a la una de la matinada.

“La pandèmia no entén de festes ni d’excepcions”, reflexiona l’alcalde Michel Montaner. “No ens agrada canviar diversió per restriccions o obligacions, i menys en un any tan carregat de calamitat i privació com aquest, però no podem ni devem permetre el més mínim risc”, conclou. El dispositiu de vigilància, en el qual col·laboren les comissaries de Policia Local i Nacional, estarà operatiu “fins a altes hores de la matinada”, informa el regidor de Seguretat Ciutadana, Vicent Sandoval. Durant les primeres hores de la nit es controlaran especialment les ocupacions de via pública, i a partir de la mitjanit l’atenció policial es traslladarà als punts susceptibles d’acollir botellons.

“Aquestes mesures van dirigides a tothom: joves, majors, famílies i colles d’amics”, adverteix Sandoval. “La policia té ordres clares de sancionar els incompliments”, rasa el regidor responsable de la seguretat. Les restriccions habilitades per a la Nit dels Figues coincideixen, a més, amb l’entrada en vigor de la pròrroga de totes les mesures especials que la Conselleria de Sanitat va posar en marxa tres setmanes arrere; entre altres, el tancament de l’oci nocturn, la prohibició de fumar en espais oberts sense distància de dos metres o les limitacions d’horari i aforament per als negocis d’hostaleria.