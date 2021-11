Xirivella registra el menor repunt de delinqüència entre els grans municipis de l’Horta

Connect on Linked in

És la localitat de més de 30.000 habitants en la qual menys s’han incrementat els delictes després de la pandèmia, segons dades del Ministeri d’Interior

Xirivella és la ciutat de l’Horta de més de 30.000 habitants amb menor increment percentual de la delinqüència després de la fase aguda de la pandèmia. Segons dades del Portal Estadístic de Criminalitat del Ministeri de l’Interior, Xirivella ha experimentat fins al tercer trimestre de 2021 un repunt del 14,1% respecte a 2020. Una xifra inferior a la mitjana dels nou municipis de l’Horta de més de 30.000 habitants, que se situa en el 27,2%. És a dir, 13,1 punts per damunt de Xirivella. També és menor que les dades de la província de València, on la criminalitat ha augmentat en un 22,3%. Si es prenen com a referència les localitats limítrofes la mitjana és del 32,88%, més del doble de l’increment de Xirivella.



“Tant la Policia Local com la Nacional estan fent una bona labor i és totalment injusta i desproporcionada la crítica llançada des de l’oposició”, assegura el regidor de Seguretat Ciutadana, Vicent Sandoval, a propòsit de les informacions difoses recentment pel Partit Popular de Xirivella. “D’altra banda, és normal que hi haja un repunt respecte a l’any anterior, en el qual la població va passar diversos mesos confinada i amb els locals d’oci tancats al públic”, afig el regidor.

L’estadística publicada pel Ministeri d’Interior coincideix amb la intensificació de la vigilància i el control en punts estratègics del municipi per part de la Policia Local de Xirivella. D’aquesta manera, ha augmentat significativament la presència policial als carrers i s’estan realitzant controls específics, tant de manera individual per part de la Policia Local, com de manera conjunta amb la Policia Nacional. “Les dades reflecteixen el treball que s’està fent des de la Policia Local. Hem intensificat els controls en els punts més sensibles de la ciutat, en alguns casos treballant conjuntament amb la Policia Nacional, i d’aquesta manera hem contribuït a disminuir significativament les dades, com és el cas dels referents a delictes contra la llibertat sexual, el tràfic de drogues o la sostracció de vehicles”, assegura el comissari cap Víctor Martínez.