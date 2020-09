Xirivella reobri la seua piscina coberta després de quasi mig any d’aturada

Connect on Linked in

El procés de desescalada està sembrat de xicotets gestos i imatges que il·lustren fins a quin punt la pandèmia ha alterat les nostres vides. Hui a Xirivella una part de la població, el públic adepte o aficionat a la natació, celebra la reobertura de la piscina coberta i el retrobament amb una rutina abruptament perduda. Per a molts ha sigut com tornar a casa després d’una llarga absència. Entre estrictes mesures de seguretat i encara en absència dels grups de natació organitzada, hui ha sigut una jornada tranquil·la, caracteritzada per la plena normalitat i una afluència limitada. “Sembla mentida que un puga arribar a emocionar-se per complir la seua obligació i obrir les portes d’una instal·lació pública, però d’alguna manera aqueixa ha sigut la sensació que hem tingut aquest matí el personal tècnic i l’equip de govern”, declara el regidor d’Esports, Rubén Langa.

El servei esportiu municipal ha establit un estricte guió d’ineludible compliment per a tot usuari. La màscara és obligatòria en el recinte si no s’està nadant o sota la dutxa, el contacte interpersonal està prohibit i en tot moment s’informa dels aforaments permesos en cada làmina d’aigua: 10 persones per carrer en el got gran i 24 en tota la piscina xicoteta. Tampoc es permet la presència d’acompanyants o públic en les graderies i s’han limitat a la meitat les dutxes i lavabos disponibles per a garantir la distància interpersonal. “Des que iniciem el procés de desescalada venim apel·lant a la responsabilitat de la ciutadania per a, entre tots, construir espais d’ús comú assegurances i lliures de contagi; la reobertura de la piscina coberta és una nova victòria col·lectiva”, ha destacat l’alcalde Michel Montaner. A poc a poc, Xirivella es va reconeixent a si mateixa.