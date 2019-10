Xirivella rep l’alumnat de l’Institut Otto Hahn Gymnasium de Göttingen (Alemanya)

Connect on Linked in

La visita està inclosa dins del programa d’intercanvi d’estudiants de Secundària amb l’IES Ramon Montaner de la localitat.



L’Ajuntament de Xirivella ha acollit aquest matí l’acte de recepció de les i els 25 estudiants alemanys de l’Institut Otto Hahn Gymnasium de Göttingen, que estaran allotjats a la nostra localitat durant una setmana en les cases particulars de 25 alumnes de l’IES Ramon Muntaner. El viatge està emmarcat dins del programa d’intercanvi d’estudiants de quart de Secundària (15-16 anys) entre ambdós centres, que pretén fomentar l’estudi i pràctica de l’anglès entre l’alumnat.

Durant la seua estada al nostre municipi hi ha programades diverses excursions, com ara a l’Albufera (que han visitat aquest cap de setmana); al centre de València o a la Ciutat de les Arts i les Ciències. Dins d’aquesta iniciativa també es preveuen les trobades escolars, amb classes conjuntes perquè es familiaritzen entre ells en l’àmbit acadèmic.

En març de l’any que ve, els 25 alumnes que els han donat casa a Xirivella viatjaran a Göttingen per a tornar la visita.

A la recepció, l’alcalde de Xirivella, Michel Montaner, i la regidora d’Educació, Encarna Martí, han donat la benvinguda a l’alumnat i els han mostrat el Saló de Plens i l’Alcaldia. Segons ha ressaltat el primer edil, Michel Montaner: “els programes d’intercanvi amb alumnes d’altres països són una activitat molt útil per a millorar l’idioma estranger i per a obrir-se a un món global on és necessari entendre’s amb persones d’altres cultures i altres formes de pensament”. Així mateix, Montaner ha destacat que “Xirivella és una ciutat oberta i integradora que, de segur, els farà sentir com a casa.”