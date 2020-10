Xirivella repartirà màscares reutilitzables a tot el seu alumnat

Connect on Linked in

Entre aquesta setmana i la que ve, l’Ajuntament de Xirivella repartirà unes 4.500 màscares homologades, reutilitzables i de diferents tallajes entre l’alumnat del municipi. Les màscares, que admeten fins a 25 rentades, arribaran a tots els centres d’Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, FP bàsica i cicles formatius. És el segon repartiment massiu de màscares impulsat pel consistori, després del buzoneo a tota la població d’altres 35.000 unitats durant l’estat d’alarma. “Afortunadament, els centres educatius estan funcionant bé i no estan sent, com alguns aventuraven, focus de transmissió descontrolada”, refereix l’alcalde Michel Montaner. “En qualsevol cas, no cal relaxar la vigilància ni les mesures preventives i la màscara és la principal eina de protecció”, remarca l’edil.

Nou educador social

D’altra banda, el Servei d’Educació de l’Ajuntament de Xirivella ha incorporat per al curs escolar 2020-21 un nou perfil professional enfocat a l’alumnat amb major risc de vulnerabilitat o exclusió. L’educador social contractat, ja en actiu, té com a principal funció assessorar i orientar als centres educatius d’Infantil i Primària en matèries sensibles com, per exemple, la LGTBIfobia, la violència de gènere, l’assetjament escolar o la convivència i integració de famílies migrants arribades recentment a Xirivella. El nou professional coordinarà els seus treballs amb l’equip de menors de l’Àrea de Serveis Socials i les professionals del Gabinet Psicopedagògic Municipal, creant-se un complet equip d’assistència a qualsevol risc detectat en els cicles educatius primaris del municipi. “La figura de l’educador social municipal estén a l’educació infantil i primària la labor orientativa que ja es realitza en els instituts del municipi, amb el que completem i cobrim els riscos de vulnerabilitat o exclusió de tot l’espectre escolar”, informa la regidora d’Educació, Encarna Martí.