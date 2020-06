Xirivella reprén els entrenaments en grup dels esports federats

Connect on Linked in

L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Xirivella ha comunicat als clubs amb activitats federades la represa dels entrenaments en grup en les instal·lacions municipals. No obstant això, el consistori estableix controls d’accés, aforaments limitats, protocols informatius i, sobretot, obligació de mantindre en tot moment les distàncies interpersonals. Sobre això últim, l’Ajuntament ha informat que els entrenaments, malgrat ser grupals, es realitzaran sense contacte físic i amb l’obligació, per part dels clubs, d’informar de qualsevol incidència contrària a les normes de seguretat.

Les condicions d’ús comunicades als responsables de cada club prohibeix, a més, l’assistència de públic, l’ús de vestuaris o compartir material. La màscara serà obligatòria excepte durant la pràctica esportiva. L’alcalde Michel Montaner, juntament amb el regidor Rubén Langa i el personal tècnic d’Esports, van explicar als clubs el model de reimplantació dels entrenaments: “Volem anar a poc a poc, prioritzant la seguretat de les persones i evitant els contactes personals que, en la pràctica esportiva, són especialment arriscats i perillosos”, va exposar Montaner.

Per a fer ús de les instal·lacions municipals, el responsable de cada club haurà de remetre diàriament una declaració jurada precisant el nombre de persones que participen en l’entrenament i la identitat de cadascuna d’elles. Amb aquest mètode, en cas d’incidència relacionada amb la COVID19 l’Ajuntament garanteix la ràpida localització de totes les persones exposades al risc de contagi per a comunicar-lo a les autoritats sanitàries. Els accessos a les instal·lacions es faran ordenadament per torns per a facilitar la desinfecció entre ús i ús. A Xirivella hi ha censats clubs de futbol, bàsquet, tennis, frontenis, natació, gimnàstica rítmica, atletisme i futbol sala.

HORARIS I AFORAMENTS DE CADA INSTAL·LACIÓ:

– Poliesportiu Ramón Sáez. De dilluns a divendres, de 08.30 a 14 hores i de 17 a 21.30

– Poliesportiu Barri de la Llum. De dilluns a divendres, de 17 a 21 hores

– Frontó: 2 persones màxim

– Pavelló cobert: 8 persones màxim

– Pista coberta Barri de la Llum: 6 persones màxim

– Sala polivalent Ramón Sáez: 6 persones màxim

– Camp Futbol-11: 8 persones

– Camp Futbol-8: 6 persones