Xirivella reprén l’activitat associativa després de la “destrossa” causada per l’estat d’alarma

L’Ajuntament impulsa tallers formatius, presència en xarxes i interconnexions entre les més de 100 associacions del municipi

Un fenomen encara poc estudiat és l’impacte que la pandèmia, l’estat d’alarma i les restriccions de mobilitat o de reunió han suposat per a l’activitat associativa. La Comunitat Valenciana és rica en activitats socials i, en conseqüència, en nombre d’associacions de qualsevol tipologia: culturals, festives, esportives, solidàries… A Xirivella, amb una població pròxima als 30.000 habitants, coexisteixen més de 100 associacions censades. Durant aquests dies l’Àrea de Participació Ciutadana està recaptant informació sobre els efectes que l’emergència sanitària té sobre el seu camp d’acció i la seua base social. “Les dades acrediten que la pandèmia ha ocasionat una destrossa social i econòmica sobre el nostre teixit associatiu que caldrà reconstruir estrenyent els marcs de col·laboració entre associacions i ajuntament”, refereix la regidora de Participació, Isabel Torres.

Per a revitalitzar l’associacionisme l’Ajuntament de Xirivella posa en marxa el projecte ‘Associa’t’, que recull una suma d’accions directes per a aquesta tardor. La setmana que ve s’activa la iniciativa ‘QUI?QUÈ?’, que permetrà a cada associació realitzar un breu vídeo de presentació al públic per a definir qui són i a què es dediquen. A partir d’octubre, l’Ajuntament promourà diferents tallers per a formar a les associacions en gestió, digitalització i finançament, aspectes determinants per a apuntalar la seua activitat i garantir la seua supervivència. Un altre dels punts forts del programa ‘Associa’t’ és el foment de la interconnexió entre associacions, que moltes vegades es desconeixen entre elles, perdent l’opció de compartir coneixement i complementar accions. En aquesta línia se celebrarà un curs de metodologia Design Thinking i es propiciaran trobades corporatives.

“A Xirivella sempre hem considerat un tresor local el nostre teixit associatiu i seria una pena que la falta de contacte entre membres o la pèrdua d’espais en els quals poder presentar-se al públic acabe minvant la seua presència”, reflexiona Isabel Torres. “Sabem que el virus impedirà l’activitat normal durant un temps i hem de buscar alternatives, reforçant la vida digital i afavorint el contacte entre les associacions perquè aprenguen a compartir interessos”, destaca. Durant aquesta setmana l’Àrea de Participació Ciutadana remetrà el calendari d’accions a cada associació per a convidar-les a participar en els grups de treball. També s’establiran punts informatius d’accés públic i es realitzarà una campanya publicitària a nivell local.