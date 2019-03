Xirivella s’acosta a Europa

Connect on Linked in

Dijous passat 14 i divendres 15 de març, Xirivella va rebre una delegació de la ciutat italiana Formigine. Esta visita, inscrita en el marc del Pacte d’Alcaldies pel clima i l’energia al qual es va adherir Xirivella en el 2016, forma part del programa “twinning” o d’agermanament entre ciutats per a promoure l’intercanvi d’experiències en l’àmbit de la mobilitat, l’eficiència energètica i la gestió dels residus. El primer intercanvi va tindre lloc el mes de setembre passat del 2018, quan els representants de Xirivella van visitar la ciutat de Formigine.

“Ha sigut un experiència molt positiva, Xirivella ha de mirar més a Europa i obrir-se a les possibilitats i oportunitats que ofereixen els projectes europeus, tant des de la perspectiva de millorar la manera de treballar de l’Ajuntament com d’accedir a finançament per a projectes concrets”, afirma Ricard Barberà, alcalde de Xirivella.

Les sessions del dijous es van centrar en la gestió de residus, la planificació urbana amb atenció específica a la promoció de les zones verdes i protecció de l’horta, així com l’eficiència energètica on es va parlar també de les possibilitats de la implantació de tecnologia intel·ligent en el sistema d’il·luminació. La jornada va incloure un passeig per l’horta amb el sistema de bicicletes públiques “L’Horta Sud amb bici” amb visites a l’Ecoparc, l’espai de l’Associació Ecologista “La Xiri” i el projecte de promoció de la sostenibilitat i de l’agricultura ecològica “Gira-sols”. Durant la volta ciclista es van presentar els projectes d’intervenció en Alqueria

Alta, per a la creació d’horts socials, i de recuperació de l’antic abocador.

Durant la nit del dijous es va visitar el Barri de la Llum, on s’ha renovat el sistema d’il·luminació a tecnologia led, aconseguint estalvis de consum de fins al 80%. També es va visitar el casal de la Falla la Llum, un dels millors casals quant a condicions d’insonorització acústica.

El divendres va començar amb una taula redona sobre mobilitat que va comptar amb la presència d’Elena Ayllón Badia en representació de l’Autoritat del Transport Metropolità de València, així com de membres de la plataforma pel transport públic de l’Horta Sud i l’empresa Movus, actual concessionària del sistema públic de bicicletes de l’Horta Sud i de la flota de vehicles elèctrics de l’Hospital General de València. Els representants municipals van aprofitar per a explicar el projecte de Xirivella ciutat 30; este projecte va permetre a Xirivella ser una de les primeres ciutats europees sense semàfors, amb una important i continuada reducció dels accidents de trànsit.

L’agenda social de les jornades va incloure un viatge amb tren a València per a presenciar una mascletà en la qual es va poder comprovar la deficiència del sistema públic de transport, tant del tren com de l’autobús, un tema clau per a la població de Xirivella. L’intercanvi va acabar amb una visita al Forn del Reyet, on la quarta generació de forners va explicar els canvis i innovacions en el negoci familiar i en el món de la rebosteria.