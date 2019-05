Xirivella s’adherix al programa Jove Oportunitat (JOOP)

Connect on Linked in

JOOP és promogut per l’IVAJ i cofinançat juntament amb fons socials europeus

Es tracta d’un programa de segona oportunitat destinat a joves de 16 a 21 anys, per a ajudar-los a definir el seu projecte integral de vida

‘Ale- Joop! Un salt al futur’ és l’eslògan del Programa ‘Jove Oportunitat (JOOP)’ promogut per l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) i cofinançat juntament amb fons socials europeus, al qual s’ha adherit enguany el Servei de Joventut de l’Ajuntament de Xirivella coordinat per la regidoria d’Adolescència i Joventut de Mónica Sánchez.

El JOOP és un programa de segona oportunitat, destinat a joves de 16 a 21 anys, i que es compon d’accions de motivació, desenvolupament personal i social, orientació professional, i preparació acadèmica.

L’objectiu és que estes accions els ajude a definir el seu projecte integral de vida, la qual cosa implica la construcció d’un itinerari formatiu per millorar la seua qualificació. És a dir, aconseguir que els i les joves participants tornen al sistema educatiu per a completar una FP de Grau Mitjà. Prèviament rebran una intervenció per a reforçar la seua autoestima i seguretat, i descobrir la seua vocació, que els proporcionarà l’energia necessària per a prendre la decisió de tornar als estudis.

El JOOP s’estructura en els mòduls següents: de desenvolupament personal i social (entrenament actitudinal); d’orientació professional (visites a “empreses d’acollida”); acadèmic (preparació de les proves d’accés a l’FP); i el de reentrada acadèmica. Tots impartits per la coach Silvia Quilis i amb el suport de tot l’equip d’experts.

A Xirivella ha sigut fonamental la implicació i la participació d’orientadores dels IES, del departament de Serveis Socials i del Servei de Joventut de l’Ajuntament. Però, sobretot, les famílies i els i les participants ‘joopers’: Esther, Fran, José, Yaiza, Marina, Isaac, Macarena, Jason, Sabrina, María, Sebastian, Izan i Nerea.

“Per a nosaltres este programa serveix per a poder decidir el que volem, ja no només en el tema d’estudis, sinó també en temes de la vida. Per a resoldre conflictes i aprendre a veure les coses des d’un altre punt de vista, i per a valorar-nos més i millorar com a persones”.

El programa va començar dimarts passat 7 de maig i es durà a terme entre els mesos de maig i juliol, retornant a setembre, en sessions de 4 hores diàries al Centre Jove. Les inscripcions són al Centre Jove prèvia entrevista de valoració i la selecció per a participar en el programa.