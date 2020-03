Xirivella suspén activitats, tanca instal·lacions i apel·la a la responsabilitat col·lectiva

Connect on Linked in

L’emergència sanitària provocada per la pandèmia mundial del coronavirus està obligant les administracions públiques a adoptar decisions extremes. El Ple Municipal Extraordinari de l’Ajuntament de Xirivella ha aprovat per unanimitat una sèrie de mesures restrictives per a combatre la propagació del COVID-19 en aquesta població. En un bàndol emés per l’alcalde Michel Montaner s’anuncia la suspensió per un temps indefinit de totes les activitats municipals de caràcter cultural, esportiu o d’oci; les activitats o esdeveniments en via pública que suposen concentracions nombroses de persones; les reunions associatives de qualsevol índole en edificis i instal·lacions municipals; i els mercats ambulants ambulants de dijous i diumenges.

Les suspensions comporten el tancament d’una gran part de les instal·lacions i edificis municipals: Casa de Cultura, Centre Ocupacional, poliesportius municipals, piscina coberta, biblioteques, Centre Jove, Escola Municipal de Música, Escola d’Adults Enric Valor i paellers públics. Aquests tancaments se sumen als ja anunciats per a les llars de jubilats i els centres educatius del municipi a instàncies del decretat per la Generalitat. Tan sols romandran oberts l’ajuntament amb totes les seues àrees en actiu, la comissaria de Policia Local, els serveis socials, la Casa de la Dóna (per l’atenció que brinda a dones víctimes de la violència de gènere) i l’Agència de Desenvolupament Local.

En el Bàndol donat a conéixer, Michel Montaner aconsella a la població que s’expose el menor temps possible als llocs de concurrència pública i que, més enllà de l’àmbit domiciliari, opte per espais oberts i a l’aire lliure. D’igual manera, s’apel·la a la responsabilitat col·lectiva de la ciutadania, instant a totes les persones a observar les mesures d’higiene i comportament recomanades per les autoritats sanitàries. “De l’actitud personal de cada individu depén la salut del conjunt de la societat. Estem davant una emergència sanitària sense precedents en la història recent d’Espanya. Siguem responsables i estiguem totes i tots a l’altura de les circumstàncies”, conclou l’edil.