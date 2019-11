Xirivella tanca el programa JOOP amb un 80% de reinsercions

Print This Post

El programa JOOP (Jove Oportunitat) és un programa impulsat per l’IVAJ que promou la reinserció acadèmica de joves que abandonen el sistema educatiu ordinari

D’un total d’11 joves, que han participat en el Taller de Motivació, 9 han reiniciat els estudis

El Centre Jove de Xirivella ha acollit des del passat mes de maig fins hui les jornades formatives incloses dins del marc de la tercera edició del projecte JOOP (Jove Oportunitat), impulsat per l’IVAJ que promou la reinserció acadèmica de joves que abandonen el sistema educatiu ordinari. El programa ha estat estructurat en sessions diàries i voluntàries de dilluns a divendres, en les quals l’alumnat ha comptat amb la supervisió i suport d’una ‘coach’, amb qui han treballat tant les habilitats emocionals com les formatives.

Aquestes jornades d’índole motivacional s’han tancat hui a Xirivella amb un percentatge significatiu d’èxit. L’índex de reinserció ha sigut d’un 80% dels estudiants: d’un total d’11 joves, que han participat en el Taller de Motivació, 9 han reiniciat els estudis (un en un programa de formació de qualificació bàsica; dos en l’Escola d’Adults de la localitat; i 6 en un curs de transició per a ingressar en l’Escola d’Adults). Tal com ha ressenyat Sílvia, la seua ‘coach’, “per a elles i ells, això ha sigut com una última oportunitat de continuar estudiant; així ho han entés i han sabut traure-li profit”. De fet, els ‘joopers’ ens han transmet els seus somnis i projectes i, entre elles i ells, potser trobem d’ací a poc temps un informàtic, una treballadora de l’Administració Pública, un cuiner, un dissenyador tèxtil o una auxiliar d’Infermeria.

El Taller de Motivació s’ha estructurat en tres mòduls (personal, social i acadèmic), dins dels quals se’ls ha ensenyat a valorar les seues capacitats i aptituds i a reconsiderar la seua autoestima. A més, el programa també ha previst diferents activitats complementàries, com ara unes jornades de convivència a San Antonio de Benagéber en companyia dels altres ‘joopers’ de la Comunitat Valenciana.

Amb motiu de la cloenda del projecte, l’alcalde, Michel Montaner, i la regidora d’Igualtat, Paqui Martínez, han anat a acomiadar-los i a animar-los en aquesta nova etapa vital amb paraules de suport. “Els somnis es poden complir i allò que veritablement importa és que nosaltres creiem en les nostres capacitats i que lluitem per tindre un lloc en la societat”, ha manifestat Montaner. Per la seua banda, Paqui Martínez els ha encoratjat: “Vos necessitem útils i motivats perquè algun dia la societat dependrà de vosaltres”.

Ha estat el primer any que s’ha desenvolupat aquest taller JOOP al Centre Jove de Xirivella i l’experiència, calibrada en termes de benefici social i personal, ha sigut enorme, pel que de segur que se celebraran més edicions.