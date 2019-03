Xirivella tanca la legislatura amb un romanent de tresoreria positiu de 2.333.000 euros

Print This Post

El volum d’endeutament es redueix prop del 50% respecte del 2015 i se situa en 58,06%

Es congelen els impostos per al 2019 i el període mitjà de pagament a proveïdors és de 30,15 dies

29/03/2019 – La regidoria d’Hisenda, que dirigeix Rubén Langa, ha presentat els resultats de l’exercici 2018 i va donar compte d’ells en el Ple ordinari del mes de març que es va celebrar ahir. L’aplicació del Pla de Sanejament, que va aprovar l’actual equip de govern i que va vindre a canviar les propostes econòmiques de l’anterior govern, ha permés uns paràmetres econòmics com feia anys que no es produïen en els comptes de l’Ajuntament.

En paraules de Rubén Langa, regidor d’Hisenda: “La gestió que ha realitzat la regidoria, donada a suport per la resta de l’equip de govern, ha sigut l’adequada. Dins de les possibilitats que teníem hem gestionat amb molt de rigor, hem sanejat els comptes que trobem i alhora hem recuperat molts programes i serveis que s’havien abandonat durant la legislatura anterior”.

L’alcalde, Ricard Barberà, ha explicat que “Estos resultats són una mostra més que el govern d’esquerres de Xirivella ha funcionat. Els indicadors econòmics actuals són molt esperançadors i obrin la porta a incrementar el nivell d’inversions de forma important durant els pròxims exercicis, després d’anys de dures restriccions econòmiques”.

Per la seua part, Boro Montroy, regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, opina que “A Xirivella es torna a demostrar que no solament gestionem millor que la dreta, sinó que sabem fer-ho amb sensibilitat social i mediambiental, malgrat l’asfíxia econòmica a la qual ens han sotmés lleis com les de Montoro”.

La liquidació del pressupost del 2018 llança un estalvi net positiu de 3.434.011,65 euros i situa el volum d’endeutament total en un 58,06%, molt per davall del 110% dels ingressos corrents que permet la llei. Durant esta legislatura el deute bancari s’ha reduït en més de cinc milions d’euros. El deute comercial ha evolucionat també de forma molt favorable i el saldo el 31 de desembre del compte 413 és tan sols de 404.000 euros. Cal recordar, segons fonts municipals, que este compte tenia un saldo de quasi 1.800.000 euros quan va començar la legislatura.

D’altra banda, la liquidació presenta una gestió molt adequada dels ingressos, que han estat per damunt del que es preveu.

Els comptes mostren també la línia ascendent de la inversió al llarg de la legislatura dins de l’escàs marge que deixa la regla de la despesa i amb la decisió de no apujar els impostos. El nivell d’inversió en la legislatura se situa entorn dels 4.000.000 d’euros.

Finalment, el romanent de tresoreria positiu és de més de 2.300.000 euros. L’equip de govern esperarà que estiguen aprovats els Pressupostos Generals de l’Estat per a tindre la possibilitat de poder destinar part d’este romanent a inversions financerament sostenibles. En este moment únicament es pot pagar deute bancari.