Xirivella tanca la Mostra de Pallasses i Pallassos més solidària, feminista i integradora

6.500 persones han assistit als 14 espectacles i les 7 activitats paral·leles en reivindicació de l’humor i les ganes de riure

La XXVI edició de la Mostra Internacional de Pallasses i Pallassos de Xirivella ha conclòs amb una estimable participació de públic. 6500 persones han assistit als 14 espectacles i les 7 activitats paral·leles que han tingut lloc durant els nou dies que ha durat l’esdeveniment. Allò més rellevant és la diversitat d’edat del públic: des dels més menuts fins els més majors han gaudit de l’humor i la varietat dels espectacles.



Però l’equip organitzador de la Mostra destaca enguany el seu caràcter reivindicatiu per damunt de qualsevol altre factor. Ha estat el primer any amb la dona clown com a protagonista única dels espectacles, convertint la Mostra en un aparador del feminisme i la igualtat. “En aquesta edició les pallases han demostrat que el nas roig no té gènere; amb nas o sense ell, el més important ha sigut la connexió amb el públic sense truc, fent somriure i emocionant sense paranys innecessaris”, ha manifestat San Fran, el veterà director d’aquesta cita anual amb la cultura i l’humor.



La solidaritat i la vocació integradora són els altres denominadors de la 26a edició de la Mostra. S’han realitzat activitats dirigides a xiquetes i xiquetes amb càncer, autisme o diversitat funcional. “Traure un somriure al públic menut que viu una realitat diferent o que lluita per superar una situació extrema justifica el treball de tot un any i ens recomforta com a gestors públics”, declara Roberto Romero, regidor de Cultura i Serveis Socials. Resulta destacable en aquest sentit l’esmorzar solidari celebrat aquest dissabte a favor de l’ONG Payasospital, especialitzada en portar l’humor als menuts i menudes hospitalitzats. Les carnisseries i els forns de Xirivella es varen bolcar amb la iniciativa.



Tot i abordar-les sempre en clau d’humor, els diferents espectacles programats durant la Mostra s’han apropat a temàtiques sensibles i actuals, com ara la immigració o la plastificació del planeta. La Mostreta, dirigida exclusivament al públic infantil, ha tocat també aspectes formatius imprescindibles en l’educació de les futures generacions d’adults: l’autoestima, l’autonomia personal, l’amistat o la justícia social. Tal i com va recordar l’alcalde de la localitat durant la gala inaugural, “Xirivella no té ni castell, ni torre medieval ni palau gòtic, però té la major de les riallades.”