Xirivella tramita quasi 200 denúncies en un mes per no usar màscara

La Policia Local de Xirivella ha tramitat en l’últim mes 186 propostes de sanció per no utilitzar la màscara en la via pública i espais a l’aire lliure. La Generalitat va decretar el passat 18 de juliol l’obligatorietat, amb algunes excepcions, de l’element de protecció *buconasal. Des de llavors s’ha compaginat la labor de vigilància policial amb diverses campanyes locals de conscienciació. “La màscara no és la salvaguarda a tots els mals però la seua eficàcia està fora de tot dubte per a previndre els contagis”, recorda l’alcalde Michel Montaner. “Podem fer una, tres o deu campanyes informatives, però res és més eficaç que la responsabilitat individual i el compromís de cadascun amb les persones que li envolten. La pandèmia no és cap broma i solo la podem combatre amb sacrifici i constància”, emfatitza Montaner.

Arran de l’obligació decretada per la Generalitat, la regidoria de Seguretat de Xirivella va reforçar la presència policial als carrers en el tram horari de major concurrència, entre les 18 i les 22 hores. És precisament en aqueixa franja en la qual més infraccions es detecten. La quantia de les multes és de 100 euros i han de ser confirmades per la Generalitat. D’altra banda, la Policia Local, coincidint amb la finalitat de setmana, activa hui un nou dispositiu especial per a garantir el compliment de les últimes mesures ordenades per la Generalitat: prohibició de fumar sense distància interpersonal, tancament de l’oci nocturn i limitació d’horaris i grups en els negocis d’hostaleria. Les patrulles incidiran en el control de les distàncies en els bars i la vigilància de possibles concentracions en via pública, amb o sense consum d’alcohol.