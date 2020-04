Xirivella ultima el buzoneo massiu i personalitzat de mascaretes reutilitzables

Print This Post

L’Ajuntament de Xirivella està ultimant el repartiment massiu i personalitzat de màscares a totes les vivendas i comerços del municipi. Es tracta de màscares homologades, llavables i reutilitzables, adquirides en el lot conjunt gestionat per la Mancomunitat de l’Horta Sud. Xirivella ha establit un criteri de distribució basat en el padró municipal per a garantir que cada habitant, xiquet o adult, rep en la seua bústia una màscara adaptada a les seues necessitats. El repartiment començarà aquest dilluns en els barris de la Llum, Alqueria Nova i Vicentica la Serrana, i s’estendrà per tot el municipi en els dies sigueintes.

Un de repartidors, compost per mig centenar de funcionaris municipals i regidors de tots els partits polítics representats en el consistori, participa en l’operatiu. Per a la recepció i ensobrat de les màscares s’ha habilitat el poliesportiu municipal, observant-se en tot moment les mesures d’higiene en la manipulació i les distàncies interpersonals entre els voluntaris. A partir del dilluns, cada sobre que arribe a una bústia contindrà el nombre de màscares equivalent al de persones empadronades en l’habitatge, diferenciant la població adulta de la infantil, que rebrà una talla mitjana. Les màscares es presentaran empaquetades individualment i acompanyades d’unes senzilles instruccions d’ús per a la seua rentada i reutilització.