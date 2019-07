Xúquer Viu celebrarà el 15é Mulla’t pel Xúquer el dissabte 13 a Antella

Print This Post

L’emergència climàtica, relacionada amb la disminució d’aigua en els rius, serà el tema d’aquest any

Persones de tota la comarca reivindicaran uns rius vius i nets

Aquest dissabte 13 de juliol Xúquer Viu celebrarà per 15é any consecutiu el Dia de Bany en els Rius, el Big Jump, una activitat que se celebra en diversos països europeus per a demanar la recuperació dels ecosistemes aquàtics.

El Mulla’t tindrà lloc enguany les 12:00 del matí a l’Assut d’Antella, on després de la lectura del manifest i la foto de rigor, els participants prendran el bany al Xúquer, en un tram en el que e riu gaudeix d’una excel·lent qualitat. En acabar l’organització ha previst una picadeta per a refrescar el matí.

Xúquer Viu celebrarà el proper divendres 19 de juliol, el tradicional Sopar i Festa de Xúquer Viu a la localitat de Manuel. En el transcurs d’ella s’atorgaran els premis “Aigua Clara” i “Tarquim Pudent”. L’actuació musical anirà a càrrec del cantant de l’Alcúdia Jonatan Penalba que presentarà el seu treball “De soca-rel”.