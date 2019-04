XVII Edició dels Premis Abril a l’Alcúdia

Connect on Linked in

A l’acte de lliurament dels premis de literatura infantil i juvenil hi va assistir ‘alumnat dels col·legis de l’Alcúdia i de l’IES Els Évols, als que acompanyaren els seus familiars i professors.

Un any més, l’Alcúdia celebra una nova edició dels Premis Abril de literatura infantil i juvenil: un acte amb el qual es pretén que l’alumnat, tant infantil com juvenil, s’endinse en el món de la literatura, deixant volar la seua imaginació i creant les seues noves i pròpies històries.

Els alumnes dels col·legis de l’Alcúdia i l’IES Els Èvols van poder rebre els seus guardons a la Casa de la Cultura del poble, acompanyats dels seus familiars i també, del professorat dels distints centres.

Enguany, s’han tornat a presentar al concurs més de 300 treballs dels estudiants alcudians, els quals també passaren per un primer filtre de selecció a les escoles i un segon format per un jurat especialitzat, constituït pel professorat i la direcció dels centres, a més d’alguns escriptors.

Pel que fa als guardons, s’han lliurat un total de quatre premis repartits entre les set categories existents al concurs: Infantil, Primer, Segon i Tercer cicle de Primària, 1r i 2n cicle de secundària i Batxillerat.

De manera més específica, cada premi estava format per un lot de llibres adaptats a cada nivell educatiu, a més d’un diploma acreditatiu per a cada alumne. Pel que fa a la categoria d’infantil, els premis atorgats van ser col·lectius, és a dir: un lot de llibres per a la biblioteca de l’aula, a més dels diplomes per a tots els xiquets i xiqu