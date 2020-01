XXI baixada del Betlem muntanyer

Print This Post

Este diumenge 12 de gener s’ha desmuntat el Betlem muntanyer situat junt a l’antic observatori forestal de la Casella, conegut com l’Ouet.

El passat 15 de desembre pujava la XXI expedició per tal d’instal·lar-lo per a passar els Nadals i l’entrada de l’Any Nou en este cim del Paratge Natural Municipal de la Casella. Els amants de la muntanya, han pogut visitar-lo al llarg de quatre setmanes, com és tradició des de mitjans del segle XX iniciada pel desaparegut Centro Excursionista i recuperada en 1999 pel Museu Municipal d’Alzira.



Un grup de 30 participants, als que al llarg del matí van anar afegint-se més excursionistes, van acudir a primera hora del matí al PNM de la Casella per a iniciar des del nou aparcament habilitat l’ascens a l’Ouet, situat a 533 metres d’altitud. Acompanyats d’un sol esplèndid i d’un dia clar van gaudir d’unes vistes panoràmiques espectaculars i al mateix temps d’un bon esmorzar de germanor.



Entre els participants acudiren també veïns d’altres localitats, com Moixent, Vallada, València, i Carcaixent. A més es va revisar el llibre de visites que ha estat tot este temps junt al Betlem on consten registrades les opinions de visitants de moltes localitats del territori nacional i de l’estranger que mostren la seua sorpresa davant la presència d’un Naixement dins d’una motxilla.



Una vegada replegat el Betlem i abans de començar el regrés ja es va fixar la propera pujada el diumenge 13 de desembre al Pas del Pobre del Paratge Natural Municipal de la Murta.