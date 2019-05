Yoko Kan Almussafes aconsegueix 9 medalles en el Campionat d’Espanya de Kick Boxing

Print This Post

El club esportiu va conquistar un or, dues plates i sis bronzes en aquest torneig, celebrat a Guadalajara del 9 al 12 de maig

Almussafes continua destacant en l’àmbit esportiu a nivell nacional. El Club Esportiu Yoko Kan de la població va aconseguir el passat cap de setmana un total de 9 podis en el Campionat d’Espanya de Kick Boxing Sènior i Júnior, trobada que es va desenvolupar del 9 a l12 de maig a Guadalajara.

Adrián Magraner va aconseguir la victòria en la modalitat pointfight, penjant-se la medalla d’or, i també la tercera plaça en light, per la qual cosa va fer doblet. Andrea Martínez va ser plata en light contact i Hugo Perpinyà va ocupar la mateixa posició en pointfight.

Els bronzes, a més de l’aconseguit per Adrián Magraner, foren per a Damián Asins en pointfight i Elia Calvo, Dorian Peromingo, AlvinMartínez i Marcos Correcher en kick light. Toni Devis i Laia Navarro, per la seua part, es van quedar a les portes del podi i van haver de conformar-se amb una meritòria quarta posició.